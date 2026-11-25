El Gobierno Nacional contratará una empresa internacional e independiente para desarrollar un proceso de consulta con las comunidades sobre el futuro de la actividad minera en Donoso, provincia de Colón, informó este miércoles el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

El funcionario explicó que actualmente se realizan los análisis para seleccionar a la empresa que tendrá a su cargo este proceso. Añadió que, una vez se concrete la elección, se dará a conocer públicamente.

Moltó señaló que se busca contar con una compañía con experiencia internacional y que cumpla los requisitos establecidos para este tipo de consultas, con el propósito de evitar errores cometidos en procesos anteriores.

“Hay que hablar con la gente, hay que escucharla”, manifestó el ministro, al referirse a la importancia de conocer las opiniones de las comunidades y abrir un espacio de diálogo sobre el uso que podrían tener los recursos vinculados a la actividad minera.

El titular de Comercio indicó que el proceso debe estar a cargo de una empresa independiente, aunque será el Gobierno Nacional el responsable de asumir los costos de su contratación.

Por el momento, el Ejecutivo no ha anunciado qué empresa realizará la consulta ni cuándo comenzará el proceso.