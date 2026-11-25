Residentes solicitan a las autoridades que contemplen la construcción de un nuevo puente vehicular que garantice condiciones seguras de acceso.

A casi un mes del colapso del puente colgante en la comunidad de Santa Ana, que dejó 15 personas heridas el pasado 30 de octubre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició trabajos paliativos para reparar temporalmente la estructura.

Las labores buscan atender algunos de los daños ocasionados por el desplome, mientras los residentes de San Miguel mantienen su preocupación por las condiciones de seguridad del paso y esperan que las autoridades impulsen la construcción de un nuevo puente vehicular.

Casimiro Zurita, residente de San Miguel, explicó que hasta el momento los trabajos se han concentrado en reparaciones puntuales.

“Esta estructura solo se le ha podido dar el paliativo a los cables y ciertas cosas que se están emparejando de las carriolas”, indicó.

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Ante esta situación, los propios moradores se han organizado para apoyarse en la restauración del puente, con la expectativa de que estas acciones permitan recuperar temporalmente la conexión mientras se concreta un proyecto definitivo.

Los residentes advierten que este paso es fundamental para la movilización de familias, estudiantes, productores y transportistas, por lo que consideran que las reparaciones actuales no representan una solución permanente.

Por ello, solicitan a las autoridades que contemplen la construcción de un nuevo puente vehicular que garantice condiciones seguras de acceso y permita restablecer de manera definitiva la conexión entre las comunidades.

Con información de Nathaly Reyes