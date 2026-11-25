Los operativos nocturnos se realizarán los martes y jueves, en horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., mientras que los viernes se desarrollarán jornadas de limpieza durante el día.

Ciudad de Panamá/¿Tiene algún sillón viejo, electrodoméstico dañado o muebles que ya no utiliza en casa? La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) anunció operativos especiales de recolección de enseres en distintos sectores de la ciudad capital, como parte de los preparativos para la temporada navideña.

Las jornadas buscan facilitar a los residentes la disposición de artículos en desuso y evitar que terminen acumulados en las calles o en puntos no autorizados.

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De acuerdo con la entidad, los operativos nocturnos se realizarán los martes y jueves, en horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., mientras que los viernes se desarrollarán jornadas de limpieza durante el día.

La programación estará organizada por zonas y comunidades, por lo que la Autoridad de Aseo divulgará los horarios y las rutas correspondientes a través de sus canales oficiales.

Actualmente, la institución recoge más de 2,500 toneladas de basura diariamente en las cinco zonas de cobertura de la capital. No obstante, prevé que durante diciembre la generación de desechos aumente al menos un 20%.

Con estos operativos, las autoridades buscan adelantarse al incremento de basura propio de las fiestas de fin de año y mantener las comunidades libres de acumulación de desechos.

Con información de Jocelyn Mosquera