El segundo sospechoso del ataque a la residencia del periodista Rolando Rodríguez, el pasado 14 de noviembre en Brisas del Golf-San Miguelito, acudió al Sistema Penal Acusatorio (SPA) para afrontar audiencia de garantías, luego de ser reaprehendido ayer martes.

El hombre de nombre Erick Muñoz Pérez, llegó a las instalaciones del SPA aún con ropa del hospital y muletas que le ayudaban a sostenerse luego de la cirugía a la que fue sometido en el Hospital Santo Tomás, donde permaneció algunos días recluido.

Muñoz Pérez había sido puesto en libertad por un juez, después de que no se le pudiera realizar la audiencia de garantías la primera vez que fue aprehendido debido a un proceso médico que requirió tras su captura.

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