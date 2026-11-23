Dos hombres quedaron bajo detención provisional en casos separados por presuntos delitos de violación sexual agravada en perjuicio de menores de edad, en las provincias de Veraguas y Chiriquí.

Un agente de la Policía Nacional, de 20 años, quedó bajo detención provisional tras ser imputado por el presunto delito de violación agravada, en perjuicio de una adolescente, en la provincia de Veraguas.

La medida fue decretada por el juez de Garantías, Carlos Agraz, durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Veraguas, donde también declaró legal la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos sustentada por el Ministerio Público.

El tribunal otorgó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación, durante el cual la Fiscalía deberá adelantar las diligencias correspondientes.

La investigación guarda relación con un hecho ocurrido el pasado 21 de noviembre en una residencia de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

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El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Pablo Pimentel, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del defensor público Néstor Ureña. En representación de la víctima participó el querellante Bernardo Escobar.

Otro caso en Chiriquí

Mientras que en Chiriquí otro hombre quedó bajo detención provisional tras ser imputado por el presunto delito de violación sexual agravada en perjuicio de un menor de 13 años, en un caso investigado en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido en febrero de 2026 en el distrito de Alanje.

El hombre también permanecerá detenido por un plazo de seis meses para la investigación.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, una vez tuvo conocimiento del caso, la Fiscalía gestionó medidas de protección para el menor, así como para sus hermanos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades de niñez y adolescencia para que se adoptaran las acciones correspondientes.

Paralelamente, el Ministerio Público adelantó diligencias y recopiló elementos de convicción para determinar la presunta comisión del delito y la vinculación del imputado con los hechos.