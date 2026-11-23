El equipo panameño superó a Canadá en la final del certamen

Panamá/Las Outlawz de Panamá, categoría sub-15, se proclamaron campeonas del torneo internacional de flag football NFL Flag Americas, organizado por la National Football League en México, tras vencer a Canadá en la final y asegurar el título de la competencia.

El conjunto panameño se impuso en el partido decisivo con un marcador de 20 a 6, resultado que le permitió levantar el trofeo y cerrar su participación en el certamen.

En el torneo participaron cinco delegaciones: México, Panamá, Puerto Rico, Brasil y Canadá, en una competencia enfocada en promover el desarrollo del flag football femenino y fortalecer el nivel competitivo de las jóvenes atletas.

El evento forma parte de las iniciativas internacionales para impulsar esta disciplina, que tendrá su debut en el programa olímpico de Los Ángeles 2028, en Estados Unidos.

Con este resultado, Panamá suma un nuevo logro deportivo en el flag football femenino y destaca el talento de sus jóvenes representantes en el escenario internacional.

La iniciativa

El NFL Flag Americas es una iniciativa de la National Football League (NFL) destinada a promover y desarrollar el flag football en el continente americano, especialmente entre niños, niñas y jóvenes.

A través de esta iniciativa, la NFL impulsa competencias internacionales, programas de formación y espacios de intercambio deportivo para que jóvenes atletas puedan desarrollar sus habilidades y representar a sus países en torneos regionales e internacionales.

¿En qué consiste?