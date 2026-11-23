Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., mantenerse hidratado y utilizar protector solar.

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre los riesgos de la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, que puede provocar daños en la piel, aumentar el riesgo de cáncer y causar agotamiento por calor, ante el incremento de las temperaturas y los niveles de radiación solar en el país.

La directora de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, recomendó evitar la exposición directa al sol, principalmente entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., periodo en el que se registran condiciones de mayor intensidad de radiación.

Entre las medidas de prevención, el Minsa aconseja:

Mantener una hidratación constante, preferiblemente con agua

Utilizar protector solar

Vestir ropa fresca de algodón que cubra brazos y piernas

Usar gorros y lentes de sol

La funcionaria también recordó que el consumo adecuado de agua contribuye a mantener el organismo hidratado y proteger la función renal, especialmente durante jornadas de altas temperaturas.

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En caso de presentar mareos, dolor de cabeza o debilidad después de permanecer expuesto al calor, Iglesias recomendó acudir a la instalación de salud más cercana para recibir atención médica oportuna.

El Minsa reiteró el llamado a la población a reforzar las medidas de autocuidado para prevenir complicaciones relacionadas con el calor y la exposición solar.