La menor falleció por meningitis bacteriana y las autoridades sanitarias aún estudian qué tipo de infección presentó. Las personas que convivían con ella recibieron vacunación y profilaxis. En paralelo, San Miguelito registra más de mil casos de dengue hasta la semana epidemiológica 42.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una niña de 8 años falleció a causa de meningitis bacteriana en el distrito de San Miguelito. Las autoridades de salud mantienen estudios para determinar qué tipo de meningitis presentó la menor, mientras que las personas que convivían con ella ya recibieron vacunación y profilaxis.

El epidemiólogo de la región de salud de San Miguelito, Jaime Sevillano, informó que el personal sanitario acudió a la residencia de la paciente y atendió a quienes compartían ese entorno. Según explicó, hasta el momento no se han registrado nuevos casos relacionados con esta situación. Sevillano también recomendó a la población acudir a un centro de salud o a la instalación médica más cercana ante la aparición de fiebre u otros síntomas, en lugar de recurrir a la automedicación.

El especialista advirtió que enfermedades como el dengue, la malaria, la influenza y la tosferina pueden presentar síntomas similares, por lo que es necesario recibir una evaluación médica para obtener un diagnóstico y el tratamiento adecuado. Además, señaló que algunos medicamentos utilizados sin supervisión pueden ocultar los síntomas y retrasar la atención.

Dengue supera los mil casos en San Miguelito

En otro tema, la región de salud de San Miguelito desarrolla operativos de inspección y prevención en Samaria, particularmente en los sectores 1 y 2, debido a la concentración de casos de dengue. De acuerdo con Sevillano, hasta la semana epidemiológica número 42 se habían reportado más de mil casos en el distrito. El corregimiento de Belisario Porras figura entre las áreas con mayor acumulación de contagios durante los últimos tres años, ocupando de manera recurrente el primer o segundo lugar.

Durante las jornadas, los equipos de salud orientan a los residentes sobre la eliminación de criaderos del mosquito transmisor, las medidas de prevención y la importancia de buscar atención médica ante posibles síntomas. El personal también brinda información sobre la malaria y recomienda acudir a los servicios de salud si se presentan señales de la enfermedad.

En cuanto a esta infección, durante la entrevista se informó sobre 15 casos de malaria procedentes del área de Ancón, donde se ha identificado un foco de contagios. Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a no automedicarse y a buscar atención médica ante la aparición de fiebre, para determinar oportunamente si se trata de dengue, malaria u otra enfermedad.

Con información de Jorge Quirós