Esta campaña, que inició este 21 de noviembre, se difundirá a través de todas las plataformas de TVN Media hasta el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ciudad de Panamá/En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, TVN Media y FUNDAMORGAN lanzan la campaña "Es violencia, no lo normalices", ¿pero de qué se trata?

A través de contenidos especiales, mensajes de sensibilización y conversaciones con especialistas sobre esta campaña, "Es violencia, no lo normalices", se busca proporcionar información y orientación que le permita a nuestra audiencia reconocer la violencia física, psicológica y digital que se ejerce contra las mujeres, incluyendo conductas que suelen minimizarse o confundirse con muestras de cuidado.

Marina Pérez de Cárdenas, directora ejecutiva de FUNDAMORGAN, explicó que hay "que poner el foco en esas situaciones de violencia que están altamente normalizadas por la sociedad y que tienen usualmente que ver con ese control, la violencia económica, la violencia psicológica, el acoso y tantas situaciones que vivimos miles de mujeres en el país".

Esta alianza "nos va a permitir llegar a cada hogar en Panamá para dar información útil y pertinente sobre cómo identificar esas señales tempranas de violencia desde etapas de noviazgo y también poder ayudar a esas personas a obtener información sobre dónde acudir y cómo buscar ayuda de necesitarla", agregó Pérez de Cárdenas.

¿Pero cómo podemos reconocer estas formas de violencia en la vida cotidiana?

"El control de sus acciones, que te aíslen de tus amigos, que te prohíban vestirte de cierta manera, que no te permitan trabajar o estudiar, entre otras miles de situaciones. Son conductas de violencia que se pueden identificar desde etapas tempranas, desde ese control absoluto, desde esos celos así como tóxicos o que cierran a una persona, que no la dejan estar con sus amigas, que no la dejan salir, que es que dónde está tu localización, mándame foto donde estás, tus redes sociales y demás", explicó la Directora Ejecutiva de FUNDAMORGAN.

Los contenidos de la campaña ayudarán a identificar estas conductas y a cuestionar su normalización.

TVN Media reitera que impulsa contenidos que informan, educan y orientan a sus audiencias.

María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media considera que "como medio de comunicación que tiene la capacidad de llegar a tantas personas, tenemos la responsabilidad de poder también ayudar a visibilizar este tipo de situaciones y hacer que no queden invisibles. Y eso es lo que queremos lograr con esta campaña que hacemos en alianza con FUNDAMORGAN, con otras organizaciones que nos van a traer la experiencia, los expertos y nosotros, vamos a apoyar con todo lo que es la divulgación".

Según estadísticas de FUNDAMORGAN, se estima que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufren de violencia y en Panamá la violencia doméstica es el delito de mayor incidencia.

Esta campaña, que inició el 21 de noviembre, se difundirá a través de todas las plataformas de TVN Media hasta el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se recomienda que, en caso de emergencias o peligro inminente, llamar al 911 o al 104 de la Policía Nacional, y si se requiere orientación especializada, llamar al 182 del Ministerio de la Mujer. En casos de violencia doméstica, se recomienda interponer la denuncia ante la Policía Nacional o el Ministerio Público.

Con información de Yiniva Caballero.