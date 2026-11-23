El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial estima que entre 4.500 y 5.000 casas sufrieron daño total. El plan apuesta por modelos prefabricados certificados y prohíbe reconstruir sobre fallas geológicas.

Ciudad de Panamá/El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, proyecta culminar en marzo de 2027 el plan nacional de reconstrucción de las viviendas impactadas luego del sismo en Panamá del pasado 9 de octubre.

Aunque reconoce la complejidad logística de ejecutar miles de obras simultáneas, asegura que ya están en proceso de contratación formal entre 3.000 y 3.500 soluciones habitacionales.

De un total de 45 mil reportes ciudadanos recibidos en la plataforma oficial, las inspecciones técnicas de ingenieros, arquitectos y personal del SINAPROC calculan que entre 4 mil y 5 mil viviendas requieren reconstrucción total.

Jované advirtió que esta cifra sigue variando porque la normativa técnica exige reevaluar cada informe tras cada réplica sísmica registrada en la región.

Nota relacionada: Miviot priorizará construcción de viviendas en terrenos seguros para familias afectadas por el sismo

Para agilizar las entregas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial adjudica contratos en paquetes de 50 casas por empresa bajo la orden de no abandonar un corregimiento hasta atender el 100 % de los afectados.

Actualmente, unas 700 viviendas están en fase de construcción o terminación, y entre 30 y 70 familias ya fueron mudadas de inmediato a sus nuevos hogares en sectores como El Banco de Pesé, La Colorada de Los Santos, San Félix de Chiriquí, Calobre de Veraguas y Chigoré de Coclé, sin esperar actos protocolares.

Casas prefabricadas y zonas de riesgo

Ante la dificultad de trasladar bloques, cemento, arena y acero a comunidades rurales donde en ocasiones solo se accede a caballo o en tractor, el Miviot sustituyó la construcción tradicional por modelos prefabricados.

Según explicó Jaime Jované, los planos fueron ajustados en su cimentación y piso de concreto armado y cuentan con el aval de ingeniería estructural de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) para soportar aceleraciones sísmicas como la ocurrida en octubre.

Cada vivienda bajo estos sistemas alternativos tiene un costo promedio de 28 mil 500 dólares, monto que incluye el ITBMS, el 1 % de permiso de construcción municipal, la demolición de la estructura afectada y la remoción de escombros. Para evitar el encarecimiento de las obras, la Contraloría General de la República rebajó la fianza de cumplimiento al 15 %. Con base en unas 4.000 viviendas nuevas, el paquete inicial rondaría los 114 millones de balboas.

El titular del Miviot destacó que las casas edificadas previamente por el Estado registraron daños casi nulos, a diferencia de los anexos informales y las construcciones levantadas sin criterio técnico. Por ello, advirtió que no se reconstruirá ninguna vivienda sobre fallas geológicas, zonas inundables o áreas propensas a deslaves, pese a los reclamos de algunos residentes.

Paralelamente, el Gobierno activará una segunda etapa de apoyo financiero y técnico para que las familias cuyas casas quedaron en pie puedan ejecutar sus propias reparaciones, mecanismo que será afinado junto al Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría, la Presidencia y la Secretaría de Metas.