Tras meses de preparación e investigación, los jóvenes que destacaron en la edición 2026 compartieron sus experiencias, los aprendizajes adquiridos y sus expectativas de cara al futuro. Guadalupe Avilés, representante de Panamá Oeste, obtuvo el primer lugar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Guadalupe Avilés, representante de la provincia de Panamá Oeste, obtuvo el primer lugar del Concurso Nacional de Oratoria 2026, una experiencia que describió como el resultado de meses de preparación, estudio y trabajo en equipo.