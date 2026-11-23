El recinto tiene capacidad para 500 personas y recibió este lunes a sus primeros 100 privados de libertad. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que los deudores de pensión alimenticia en desacato no saldrán hasta cancelar lo adeudado.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Gobierno inauguró este lunes 23 de noviembre un nuevo centro de cumplimiento de sanciones administrativas en Tocumen, tras el traslado de los primeros 100 privados de libertad hacia estas instalaciones.

El espacio, que funcionó anteriormente como el antiguo Tutelar de Menores, cuenta con una capacidad total para albergar a 500 personas.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que el lugar está destinado a quienes cumplen arrestos de corta estancia ordenados por jueces de familia y jueces de paz, principalmente por desacato en el pago de pensión alimenticia y multas pendientes.

"Esto es lo que te trae el desacato, el incumplimiento de esa obligación con los menores que son beneficiarios de una pensión de alimentos. Al final, un desacato te lleva a pasar días aquí y de aquí no salen hasta el día que hagan la cancelación de la totalidad de lo que adeudan", advirtió la ministra Montalvo.

La rehabilitación del edificio se completó en un plazo de ocho días. Según detalló la titular de Gobierno, los trabajos se ejecutaron con mano de obra de los propios reclusos y con fondos de autogestión recaudados dentro del Sistema Penitenciario.

Montalvo señaló que la apertura de este recinto responde a una estrategia de clasificación penitenciaria para separar a quienes cometen faltas administrativas de la población condenada por delitos comunes.

Agregó que los familiares podrán acudir al centro para entregar útiles y realizar visitas bajo la dinámica regular, mientras los sancionados resuelven su situación legal para recibir su boleta de libertad.

Reestructuración y auditorías en las cárceles

Más allá de la apertura en Tocumen, la ministra Montalvo anunció que su despacho trabaja bajo un plazo de 90 días, con fecha límite al 11 de febrero de 2027, para culminar la reestructuración y clasificación de la población penitenciaria a nivel nacional.

"Estamos trabajando con términos fatales y cada equipo tiene asignadas tareas que debe lograr en el tiempo que se le ha asignado", sostuvo la ministra Montalvo, quien reconoció que el plan tuvo un rezago previo de 120 días, pero aseguró que se verán cambios semanales.

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Como parte de la retoma del control interno, equipos del Ministerio de Gobierno mantienen auditorías y verificaciones de personal en todos los penales del país. Montalvo confirmó que ya se han presentado querellas y recalcó que se aplicarán sanciones tanto al personal como a los reclusos que incumplan las normas. "Aquí lo que vamos es a ejercer la autoridad", afirmó.

Respecto a la seguridad perimetral y la presencia de la Policía Nacional en las cárceles, la ministra descartó retirar a las unidades policiales, como había planteado el exdirector del Sistema Penitenciario, Chanan Singh.

"Es imposible que tú concibas un centro penitenciario sin que tú tengas a las personas que pueden custodiar los perímetros externos", puntualizó Montalvo, al recordar que la ley establece la coordinación obligatoria con los estamentos de seguridad para contener incidentes violentos.

Con información de Jessica Román.