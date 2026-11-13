El Ministerio de Gobierno auditará al Sistema Penitenciario y anuncia la presentación de querellas penales

Las querellas penales serán presentadas ante el Ministerio Público para que se investiguen responsabilidades, aunque el Ministerio de Gobierno no detalló contra quién. Igualmente ordenó el restablecimiento de los programas y la suspensión de las medidas adoptadas tras la fuga masiva.

Panamá/El Ministerio de Gobierno (MinGob) anunció este viernes el inicio de una auditoría interna en el Sistema Penitenciario y la creación del Centro Nacional de Operaciones Penitenciarios bajo la autoridad del despacho de la ministra Dinoska Montalvo, como parte de las acciones para dar seguimiento a la crisis carcelaria, agravada hace más de cuatro meses, luego de la fuga masiva de 195 privados de libertad en la Joyita y la posterior renuncia de su exdirector Chanan Singh.

Igualmente, deja sin efecto las acciones "adoptadas durante los últimos cuatro meses que afectaban la continuidad de los servicios penitenciarios y se ha dispuesto dar cumplimiento a aquellos que estaban pendiente", informó el Mingob.

Al mismo tiempo, en coordinación con el Ministerio de Salud, realizarán una evaluación de las condiciones de los privados de libertad que se encuentran recluídos en los penales a nivel nacional.

El Ministerio de Gobierno también informó que estará presentando querellas penales ante el Ministerio Público para que se investiguen responsabilidades, aunque no detalló contra quién o quiénes, la figura delictiva y los hechos.

Los planes y programas que se mantenían suspendidos en los centros penitenciarios serán reactivados "de manera inmediata" así como los procesos de clasificación que estaban paralizados desde julio pasado, detalla el comunicado.

Ya previamente se había informado sobre la designación de Fabián Camargo como nuevo director del Sistema Penitenciario, mientras que Nancy Espinosa asume la subdirección.

El nuevo centro anunciado será el encargado de la conducción de estrategias, la coordinación interinstitucional, análisis de información, identificación de riesgos y el seguimiento de las acciones.

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