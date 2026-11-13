Ferias Nacionales 2927, tienen ya sus fechas de inicio. Feria Internacional de las Flores y del Café, en Boquete, da inicio a las actividades.

Panamá/El calendario nacionales de ferias para 2027 fue anunciado y contempla actividades agropecuarias, comerciales, artesanales, culturales y turísticas en distintas provincias del país. La programación iniciará a partir del 6 de enero con la Feria Internacional de las Flores y del Café, en Boquete, provincia de Chiriquí.

Entre las actividades programadas también figura la Feria Internacional de La Chorrera, que se desarrollará del 20 al 31 de enero. Asimismo, Herrera tendrá la Feria Agropecuaria, Industrial, Folclórica, Artesanal y Turística de San Sebastián de Ocú, del 13 al 17 de enero.

La agenda incluye otras actividades como la Feria Ecoturística y Cultural de Playa Pixvae, la Feria del Guandú de San Francisco de la Montaña y la Feria de la Sandía de Calobre, todas en la provincia de Veraguas. También se contempla la Feria de la Naranja, en Churuquita Grande, Penonomé, del 28 al 31 de enero.

Para febrero, la programación continuará con la Feria Agropecuaria, Industrial, Artesanal y Turística de Veraguas, en Soná, del 18 al 28; la Feria Nacional del Búfalo, en Coclesito, Colón, del 18 al 21; y la Feria de El Copé, en La Pintada, Coclé, del 25 de febrero al 1 de marzo.

El calendario reúne actividades que buscan promover la producción nacional, el comercio, el turismo y las tradiciones culturales en las distintas regiones del país a lo largo del año 2027. Esto esta anunciado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Cultura y La Autoridad de Turismo de Panamá.

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