Mides coordina duplicado gratuito de cédulas para afectados por el sismo

Beneficiarios de los programas sociales afectados por el sismo podrán tramitar cédulas gratis hasta el 20 de noviembre; además, el Tribunal Electoral extendió la vigencia de documentos vencidos hasta enero de 2027.

Panamá/Los beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) que perdieron su cédula durante el sismo del pasado 9 de octubre podrán solicitar un duplicado gratuito hasta el próximo 20 de noviembre. La medida aplica para los afectados en las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.

Para realizar el trámite, los beneficiarios deberán presentar en las direcciones regionales de Cedulación del Tribunal Electoral una constancia expedida por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) o el Cuerpo de Bomberos, que certifique la pérdida del documento y las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

Por otra parte, el Tribunal Electoral extendió la vigencia de las cédulas vencidas hasta el 4 de enero de 2027, como parte de las disposiciones adoptadas tras el evento.

En cuanto a los programas sociales, del 23 al 27 de noviembre se entregarán las Tarjetas Clave Social a nuevos beneficiarios. Asimismo, el cuarto y último pago de 2026 se realizará del 16 al 27 de noviembre mediante estas tarjetas, mientras que en las comunidades de difícil acceso se distribuirá del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

Te puede interesar: