Calendario escolar 2027 se mantiene sin cambio en zonas afectadas por el sismo

El ministro de Educación, Ventura Vega, aseguró que las clases comenzarán el 1 de marzo y que se habilitarán alternativas para los estudiantes cuyos planteles no estén listos.

Azuero/El calendario escolar 2027 se mantiene sin cambios, incluso en las zonas afectadas por el terremoto, confirmó el ministro de Educación, Ventura Vega, quien aseguró que las clases comenzarán el 1 de marzo y que se utilizarán espacios alternativos, ajustes de horarios y módulos en los centros que no puedan abrir sus instalaciones.

“No hay cambios, comienza el año escolar 2027 el primero de marzo”, manifestó Vega durante una visita a Los Pozos, en la provincia de Herrera.

El titular del Ministerio de Educación (Meduca) explicó que la imposibilidad de utilizar algunos edificios escolares no debe impedir que los estudiantes reciban clases.

Si no se puede abrir físicamente por el terremoto, tenemos herramientas en el Ministerio de Educación para llevarle la educación a todos los estudiantes. Nadie se va a quedar sin recibir educación”, afirmó.

Vega aseguró que la apertura de los planteles estará sujeta a condiciones que permitan proteger a toda la comunidad educativa. “Los centros que vamos a abrir tendrán la seguridad para nuestros niños, los estudiantes, para los docentes, para los administrativos, para los padres de familia y la comunidad en general”, expresó.

El ministro reconoció que algunas escuelas deberán ser demolidas y otras no estarán completamente terminadas para el inicio de clases, debido al tamaño de las obras. Sin embargo, sostuvo que se mantienen abiertas distintas opciones para garantizar la continuidad educativa.

“Otras, por el tamaño de la escuela, no van a estar totalmente terminadas, pero tendremos áreas”, indicó.

Según explicó, las 16 direcciones regionales, junto con los directores de los planteles y los docentes, coordinarán la organización de las clases, considerando modificaciones de horarios, módulos y las demás herramientas disponibles en el Meduca.

Durante la visita, Vega también se refirió a un colegio de la comunidad cuya terminación estaba pendiente por un asunto legal. Señaló que Contrataciones Públicas ya emitió una decisión y que se avanza para concluir los trabajos.

“Yo me comprometí a que vamos a terminar el colegio para beneplácito de esta comunidad”, dijo.

En cuanto al nombramiento de educadores, anunció que el día 23 comenzará un concurso para más de 3,000 posiciones permanentes, dirigido a docentes que cumplan con los requisitos.

“Más de 3,000 posiciones permanentes están para que los docentes apliquen a ellas”, manifestó.

Sobre la selección, explicó que se utilizarán herramientas tecnológicas para revisar los documentos y los puntajes de los aspirantes. “Hay todo un equipo verificando a través de la tecnología que todo el mundo cumpla con los requisitos”, aseguró.

Con información de Eduardo Javier Vega.