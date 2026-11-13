Ifarhu espera datos del Meduca para liberar pagos pendientes del Pase-U

El tercer desembolso del Pase-U dependerá de la culminación del año lectivo y de la recepción de las calificaciones finales.

Más de 153 mil estudiantes tienen pendiente el segundo pago del Pase-U debido a la falta de información sobre matrícula y asistencia a la Escuela para Padres, por lo que el Ifarhu espera recibir estos datos del Ministerio de Educación (Meduca) el próximo 18 de noviembre para avanzar con los desembolsos.

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó que este requisito ha retrasado la entrega del beneficio a los estudiantes que todavía no han recibido ese pago, debido a que la institución necesita confirmar que se cumplió con la asistencia del acudiente a la Escuela para Padres y la del estudiante al centro educativo.

"La información que recibimos preliminarmente conlleva que en la actualidad hay más de 153 mil jóvenes que, por razones de descuido, no han habilitado la Escuela para Padres o la asistencia del mismo estudiante, o alguna o ambas situaciones", indicó Godoy.

Te puede interesar: Subsidio al combustible en Panamá: nuevos precios y montos máximos semanales del 13 al 27 de noviembre de 2026

El funcionario señaló que, tras reuniones con el Meduca, se estableció el 18 de noviembre como fecha para recibir la información necesaria y proceder con los pagos pendientes.

Una vez que nosotros recibamos, vamos a proceder a generar los pagos a esas personas que están pendientes", aseguró.

¿Qué pasa con el tercer pago del Pase-U?

El tercer desembolso del Pase-U dependerá de la culminación del año lectivo y de la recepción de las calificaciones finales. Godoy explicó que el Ifarhu debe verificar que los estudiantes cumplan con los requisitos académicos para recibir el beneficio.

Esto implica que quienes reprueben alguna asignatura en premedia o media, o repitan el año escolar, no podrán recibir ese último pago.

"En la medida en que recibamos esa información de manera general, nosotros pudiésemos evaluar en qué tiempo pudiésemos iniciar el desembolso a nivel nacional con ese tercer pago", explicó.

Pagos de becas por concurso avanzan

En cuanto a las becas de concurso, puestos distinguidos y discapacidad, el director del Ifarhu informó que, de un total de 118 mil beneficiarios, se han realizado pagos a 83 mil.

El funcionario indicó que el desembolso restante continúa en trámite y que recientemente se destinaron más de cuatro millones de dólares para estos compromisos.

"Si semanalmente vamos a ese ritmo, posiblemente antes que termine el mes de noviembre tendríamos que tener un porcentaje elevado de los beneficios", manifestó.

Además, confirmó que el tercer pago del Concurso General de Becas ya comenzó a generarse y que los desembolsos se realizarán durante los próximos días, debido a que corresponde a una planilla global que incluye los programas de excelencia.

Fechas y requisitos pendientes

Segundo pago del Pase-U: el Ifarhu espera recibir del Meduca la información sobre matrícula y asistencia a la Escuela para Padres el 18 de noviembre.

el Ifarhu espera recibir del Meduca la información sobre matrícula y asistencia a la Escuela para Padres el 18 de noviembre. Tercer pago del Pase-U: dependerá de la finalización del año escolar y la verificación de las calificaciones.

dependerá de la finalización del año escolar y la verificación de las calificaciones. Becas de concurso, puestos distinguidos y discapacidad: se han pagado 83 mil de los 118 mil beneficios; los desembolsos restantes continúan en trámite.

se han pagado 83 mil de los 118 mil beneficios; los desembolsos restantes continúan en trámite. Tercer pago del Concurso General de Becas: comenzó a generarse y se espera que los desembolsos se realicen en los próximos días.

El Ifarhu mantiene los trámites para completar los pagos pendientes, aunque parte del calendario depende de la información que debe suministrar el Ministerio de Educación y de la culminación del periodo escolar.

Información de María De Gracia