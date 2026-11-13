Subsidio al combustible en Panamá: nuevos precios y montos máximos semanales del 13 al 27 de noviembre de 2026

La diferencia entre el precio de venta total vigente en cada estación y estos montos será cubierta por el Estado a través del MEF, según los procedimientos, validaciones y topes semanales establecidos.

El MEF actualizó los precios que pagarán por el combustible los beneficiarios del subsidio, con vigencia desde el viernes 13 de noviembre a las 6:00 a.m. hasta el viernes 27 de noviembre a las 5:59 a.m.

La medida se oficializó mediante la Resolución MEF-RES-2026-3653, firmada el 11 de noviembre por el ministro Felipe Chapman y publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30651 F.

La resolución explica que, según los precios máximos de venta al público publicados por la Secretaría Nacional de Energía para este período, se registró una disminución en el precio del diésel bajo en azufre y de las gasolinas de 91 y 95 octanos, en comparación con los valores actuales.

Te puede interesar: Pastoral Penitenciaria pide medidas urgentes ante deterioro de las condiciones en las cárceles

Precios máximos a pagar por litro

Las estaciones de servicio cobrarán a los beneficiarios, como máximo:

Gasolina de 91 octanos: B/.0.93

B/.0.93 Gasolina de 95 octanos: B/.1.07

B/.1.07 Diésel bajo en azufre: B/.0.90

La diferencia entre el precio de venta total vigente en cada estación y estos montos será cubierta por el Estado a través del MEF, según los procedimientos, validaciones y topes semanales establecidos.

Montos máximos semanales subsidiados

Modalidad Monto máximo semanal subsidiado Pick Up / Panel B/.42.72 Camión / Refrigerado B/.106.80 Equipo Articulado B/.186.90 Pesca Artesanal B/.34.40 Taxi B/.32.51 Bus Colectivo B/.262.73 Bus Ruta Puente Centenario

(peso bruto superior a 10 toneladas) B/.289.43 Colegial B/.141.51 Bus de Ruta Interna B/.161.80 Tereza Espinoza - TVN Noticias

El caso de los buses del Puente Centenario

La resolución recuerda que, por las medidas temporales de restricción de tránsito aplicadas al Puente de las Américas por motivos de seguridad estructural y movilidad, algunos buses colectivos con peso bruto vehicular superior a 10 toneladas debieron cambiar su recorrido y usar la ruta alterna del Puente Centenario. Esto implica unos 12 kilómetros adicionales por cada vuelta completa y un mayor consumo de combustible, que el MEF reconoce dentro de los montos subsidiados.

Reglas del beneficio

Los consumos que excedan los topes no serán elegibles para el apoyo estatal.

no serán elegibles para el apoyo estatal. El monto subsidiado no utilizado no se acumula ni se transfiere a períodos posteriores.

a períodos posteriores. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) certificará las unidades beneficiarias: buses colectivos autorizados para la ruta del Puente Centenario con peso bruto superior a 10 toneladas, taxis, buses de ruta interna y demás modalidades del mecanismo.

El combustible debe usarse exclusivamente para transporte de pasajeros, carga vinculada al abastecimiento de productos agropecuarios, alimentos esenciales, bienes de primera necesidad o insumos de limpieza y aseo personal, o pesca artesanal.

para transporte de pasajeros, carga vinculada al abastecimiento de productos agropecuarios, alimentos esenciales, bienes de primera necesidad o insumos de limpieza y aseo personal, o pesca artesanal. Si se detecta un uso indebido, se suspenderá o cancelará de inmediato el acceso al mecanismo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

Actualización cada dos semanas

El MEF, en coordinación con la Secretaría Nacional de Energía, determinará y actualizará cada dos semanas los precios máximos y los montos subsidiados, según criterios técnicos, variaciones en el precio del combustible, condiciones del mercado y disponibilidad presupuestaria.

El mecanismo temporal fue autorizado por el Consejo de Gabinete mediante la Resolución de Gabinete No. 20 del 31 de marzo de 2026. Podrá mantenerse mientras persistan precios por encima de los vigentes antes de la crisis energética global y, una vez que se estabilicen, se extenderá hasta 15 días calendario adicionales.