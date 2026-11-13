Aduanas reporta 300 desvinculaciones y unos 100 funcionarios con procesos en el Ministerio Público

Soraya Valdivieso, directora de esa entidad, cuestionó el peso de los nombramientos políticos en administraciones anteriores. La institución también busca ampliar la vigilancia de sus operaciones mediante escáneres y monitoreo en tiempo real.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas anunció la desvinculación de unos 300 funcionarios durante la actual administración y señaló que alrededor de 100 tienen procesos en el Ministerio Público, como parte del balance presentado sobre la gestión institucional y las acciones contra la corrupción.

La directora general de Aduanas, Soraya Valdivieso, sostuvo que uno de los principales desafíos ha sido revisar la composición del personal, tras años de contrataciones que, según afirmó, respondían mayoritariamente a intereses políticos.

Lamentablemente, en las últimas décadas, pues la Autoridad Nacional de Aduanas, la selección y reclutamiento del personal era un 90% político”, manifestó.

Valdivieso reconoció que también existe personal técnico e idóneo proveniente de distintas administraciones. Como ejemplo, indicó que en su equipo de confianza trabajan funcionarios con más de una década en la institución y que uno de sus subdirectores tiene 30 años de servicio.

“Pero definitivamente, para lograr estos cambios, estos números, esta recaudación, todas las metas que nos fijamos, pues teníamos que hacer una depuración cautelosa, pero hacer la depuración”, expresó.

Consultada sobre si los salarios podrían influir en las prácticas irregulares, la directora rechazó esa explicación.

“No es cuestión de salario, es cuestión de valores y ética”, respondió. Añadió que, según su evaluación, Aduanas es una de las instituciones con el salario mínimo más alto.

El balance presentado no precisó si los aproximadamente 100 funcionarios con procesos en el Ministerio Público forman parte de los 300 desvinculados ni detalló las causas de cada separación.

Además de la revisión del personal, la institución informó sobre el fortalecimiento de los controles en puertos y puntos fronterizos mediante escáneres, con el objetivo de detectar materiales ilegales en la carga.

Refuerzan centro de monitoreo

La secretaria general de Aduanas, Sheyla Hernández, explicó que se reforzó el personal encargado de recibir y analizar las imágenes de estos equipos.

“Hemos redoblado la cantidad de funcionarios que tenemos en nuestro centro de monitoreo, que es en donde tenemos los escáneres conectados”, indicó.

Hernández detalló que 5 de los 14 escáneres disponibles a nivel nacional ya están conectados al centro de monitoreo, desde donde se observan las inspecciones en tiempo real.

En este centro tenemos funcionarios que ven en tiempo real todo lo que se está escaneando en los diferentes puntos, en los puertos, en los puntos terrestres, y reciben de esa manera las imágenes acá”, explicó.

La funcionaria reconoció que el centro aún no mantiene una operación continua durante todo el día, aunque los turnos se extienden hasta horas de la noche.

“La idea es que estemos 24/7 en el centro de monitoreo. Sin embargo, tenemos turnos hasta las 10-11 de la noche”, señaló.

Con información de Elizabeth González.