Cárceles en Panamá: Pastoral Penitenciaria alerta por hacinamiento, falta de clasificación y deterioro sanitario

Tras las requisas aplicadas luego de la fuga masiva, la Pastoral Penitenciaria y abogados advierten sobre el deterioro sanitario en los penales y urgen cumplir la Ley 55 de 2003 para atender a los 25 mil detenidos.

Ciudad de Panamá/Las deficiencias dentro del sistema penitenciario en Panamá se agudizaron tras los operativos de control ejecutados luego de la fuga masiva de junio pasado. Lejos de limitarse a problemas de infraestructura, la situación golpea directamente la salud, la alimentación y la dignidad de los privados de libertad y sus familias en todo el país.

Así lo advirtió fray Francisco Javier Palomares, responsable nacional de la Pastoral Penitenciaria, quien recorre centros penales desde La Joya, La Joyita y La Nueva Joya hasta Algarrobos, en Chiriquí. Según explicó, tras meses sin poder ingresar por las restricciones, al retomar el acompañamiento espiritual hallaron un panorama alarmante: reclusos visiblemente más delgados, comida precaria, el cierre de la tienda penitenciaria conocida como "paquito" y "altos índices de tuberculosis".

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A esto se suma el retiro de hamacas y colchonetas, dejando a cientos de internos durmiendo directamente sobre el concreto. Para el religioso, esta carencia básica representa un riesgo grave, pues "el polifón es la vida, es la salud del privado de libertad". Además, recordó que muchas cárceles "no están acondicionadas las cárceles como tal" y funcionan en antiguas instalaciones policiales.

Dignidad familiar y deuda con la resocialización

El impacto de las deficiencias del sistema también alcanza a los familiares que acuden a las visitas. El abogado Basilio González señaló que las madres y visitantes deben someterse a revisiones corporales invasivas, una práctica que consideró innecesaria si el Estado invirtiera en escáneres de seguridad como los del Aeropuerto Internacional de Tocumen. "La persona pierde la libertad, no la dignidad humana", enfatizó el jurista.

Más allá de las carencias inmediatas, González apuntó a una falla estructural: el incumplimiento durante más de 18 años de la Ley 55 de 2003, normativa que ordena clasificar y reinsertar a la población penal, que hoy ronda los 25 mil detenidos y representa un gasto estimado de entre 60 y 70 dólares diarios por interno.

Para el abogado, la falta de clasificación impide cualquier avance real en la resocialización. "Tú no puedes tener a un detenido que tenga 45 años de prisión con una persona que acaba de llegar porque cometió un hurto simple", advirtió, al señalar que, sin separación de perfiles, "una manzana podría dañar todo el resto". También abogó por profesionalizar a los custodios penitenciarios y mantener a la Policía Nacional exclusivamente en el perímetro externo.

Fray Francisco indicó que la ministra Dinoska Montalvo y la Dirección General del Sistema Penitenciario han atendido sus observaciones en mesas de trabajo para retomar los programas de reinserción y buscar soluciones a las necesidades más urgentes dentro de las cárceles de Panamá.