Ministro de Seguridad Frank Ábrego responde a críticas del exdirector penitenciario: 'descubrió el agua tibia'

El ministro respondió a las críticas de Chanan Singh, mientras el director de la Policía defendió las requisas y dejó clara la permanencia de los agentes en los penales.

Chiriquí/El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, rechazaron los señalamientos del exdirector del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, quien ayer renunció al cargo señalando una supuesta falta de colaboración de estas entidades para mantener el control de las cárceles del país.

Ábrego, quien reconoció que hay policías, custodios y funcionarios del Sistema Penitenciario que colaboran con detenidos en las irregularidades dentro de las cárceles, afirmó que aparentemente el exfuncionario “descubrió el agua tibia”, señaló que no cree que eso sea algo nuevo y no le da mayores expectativas que él hablara.

Que hay policías que colaboran con esto, Sí. Que hay custodios penitenciarios que lo hacen. Claro que sí. Que hay funcionarios del sistema penitenciario que también colaboran con estos detenidos. Claro que sí”, manifestó.

Esto, al ser consultado sobre la persistencia de objetos prohibidos en los centros penitenciarios, pese a la presencia policial. Ábrego calificó el combate a estas prácticas como “una lucha constante” y defendió las operaciones que realizan las autoridades.

Insistió en que “descubrió el agua tibia”, al referirse a los señalamientos de Singh. Aseguró que, desde antes de que el exfuncionario asumiera el cargo, se efectuaban allanamientos en los pabellones para decomisar celulares, televisores y otros artículos.

“Es un trabajo que venimos haciendo día con día”, dijo. Ábrego sostuvo que, según la ley, la presencia policial dentro de las cárceles debía ser temporal y afirmó que la salida de los agentes debió concretarse hace 18 años. Sin embargo, señaló que el Sistema Penitenciario no ha logrado asumir completamente esas funciones.

En vez de tener el sistema penitenciario mayor control sobre las cárceles, la Policía Nacional es la que ha tenido que entrar y asumir el papel de custodio policial en la gran mayoría de las cárceles panameñas”, indicó.

Sobre los traslados de privados de libertad, aseguró que se realizan con conocimiento de las autoridades penitenciarias y que requieren la firma de los directores. “Realmente, sin la firma de los directores como tales, no se puede realizar ningún traslado”, afirmó.

El ministro también rechazó que Singh no hubiera recibido apoyo. Manifestó que se decidió colaborar con él desde el primer día y sostuvo que su principal aliado era la Policía Nacional, por su presencia en los centros junto a los custodios.

Fernández defiende las requisas y confirma la permanencia policial

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que la institución ha trabajado con los distintos directores del Sistema Penitenciario y continuará apoyando las estrategias del Ministerio de Gobierno.

“Fue una decisión personal del exdirector”, expresó sobre la salida de Singh, y añadió que la Policía seguirá cumpliendo sus funciones.

Fernández destacó los resultados de las requisas como evidencia de esa colaboración. Según las cifras que presentó, el año pasado se decomisaron casi 40 antenas de Starlink, mientras que este año la cantidad alcanza las 265. En cuanto a las armas, mencionó alrededor de 50 el año anterior y una cifra cercana a 109 en el actual.

“Los números que se están reflejando de los resultados de las requisas que se hacen dan fe de que la Policía Nacional está colaborando con el sistema penitenciario como le corresponde”, sostuvo.

Consultado sobre si los agentes permanecerán dentro de las cárceles, respondió que “la Policía va a continuar con las estrategias del Ministerio de Gobierno”.

El jefe policial señaló que el Ministerio de Gobierno debe desarrollar la capacidad necesaria mediante la formación de nuevos custodios para asumir plenamente sus tareas. Mientras tanto, afirmó que la Policía mantendrá su apoyo para preservar el orden.

También vinculó las requisas con la obtención de información para investigar y enfrentar hechos violentos fuera de los penales. “Lo que se haga dentro del sistema penitenciario, dentro de todos los pabellones, dentro de todas las cárceles, se refleja en la calle”, manifestó.

Seguridad de fin de año y participación de mujeres en delitos

En otro tema, Ábrego informó que se reforzará la vigilancia en las áreas bancarias del país ante el pago de ahorros navideños, décimos y bonos de fin de año. También pidió apoyo a los medios de comunicación para divulgar recomendaciones que ayuden a las personas a proteger su dinero.

Sobre la participación de mujeres en actividades delictivas, el ministro indicó que las direcciones de inteligencia e investigación judicial mantienen el seguimiento a estos casos.

Fernández, por su parte, evitó afirmar que exista un aumento y señaló que se ha hecho más visible esa participación. Mencionó capturas de mujeres presuntamente involucradas en llevar a personas, mediante engaños, a lugares donde serían asesinadas.

Con información de Demetrio Ábrego.