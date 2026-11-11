Director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, renuncia y pide que la Policía salga de los penales

El director del Sistema Penitenciario denunció que ni él ha podido ingresar a un pabellón donde, según afirmó, permanecen 260 privados de libertad sin clasificar. Sostuvo que la función de la Policía debe limitarse a los perímetros externos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Chanan Singh anunció su renuncia al cargo, al tiempo que indicó que ha solicitado la salida de los miembros de la Policía Nacional de los perímetros del Sistema Penitenciario, tal y como lo dice la ley.

En medio de las explicaciones, tras su salida del Ministerio de Gobierno que dio a la prensa sobre su salida, cuestionó cómo entran las sustancias ilícitas al penal. "Ellos tienen que estar al extremo, no adentro", señaló.

En declaraciones en vivo para TVN Noticias, Singh sostuvo que los agentes deben encargarse de la seguridad externa de las instalaciones y cuestionó su permanencia dentro de los pabellones.

La ley lo dice muy claro, la Policía Nacional tiene que asumir el trabajo de los perímetros externos, no internos”, expresó.

El funcionario aseguró que la presencia policial se mantiene específicamente en un área identificada como sector C, donde, según sus declaraciones, hay 260 privados de libertad que no han sido clasificados.

“Y ellos están dentro de los pabellones específicamente en el sector C, donde tenemos 260 privados de libertad que no han sido clasificados, que no tienen instrucción de estar allí”, manifestó.

“Nadie sabe qué pasa, ni yo he podido entrar a ese pabellón”, añadió. Singh insistió en que la Policía debe salir de las instalaciones internas del sistema penitenciario. En el fragmento de sus declaraciones no identificó el centro al que pertenece el pabellón mencionado.

“Entonces, yo lo que solicito, porque la ley lo dice, la policía tiene que salir de las instalaciones del sistema penitenciario. Así de sencillo”, afirmó.

Cuestionamientos a la intervención policial

Al explicar las condiciones que encontró cuando asumió el cargo, Singh aseguró que, después de una fuga, la Policía Nacional ingresó a los pabellones y retiró las pertenencias de los detenidos.

“Cuando yo llego a tomar posesión en el puesto, me encuentro que no tenían nada”, dijo. “Que fue por efecto de que una fuga que se dio y que la Policía Nacional llegó y se llevaron todo de los pabellones”, agregó.

Según su relato, los privados de libertad quedaron durmiendo en el piso. Frente a esa situación, indicó que comenzó a restablecer las visitas familiares, autorizar el ingreso de enseres y organizar jornadas médicas.

Singh también fue consultado sobre si se habían encontrado artículos prohibidos dentro del penal pese a la presencia policial. “Claro que sí”, respondió, sin detallar en ese momento qué objetos fueron hallados ni las circunstancias de su ingreso.

Sobre los controles para la entrega de insumos, explicó que, junto con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, impulsó el retiro del mecanismo conocido como “paquito”.

“Yo había determinado con un estudio que no era lo mejor y que había mucha corrupción dentro de ese sistema”, sostuvo.

Defensa de los derechos de los detenidos

Singh señaló que recibió del presidente la misión de atender los problemas de un sistema que, según indicó, alberga a casi 26 mil privados de libertad.

Aunque sostuvo que quienes cometieron delitos deben cumplir sus penas, manifestó que el Estado también tiene obligaciones respecto a sus condiciones de reclusión. Citó la Ley 55 como fundamento de su gestión y mencionó la seguridad, alimentación, medicamentos y atención médica entre los derechos que deben garantizarse.

“Pero nosotros, como gobierno, como Ministerio de Gobierno, tenemos que cumplir con los derechos de los privados de libertad”, expresó.

Entre las medidas adoptadas, mencionó las giras médicas para conocer el estado de salud de los detenidos y el ingreso de colchonetas, que aseguró se estaba realizando para mejorar sus condiciones de descanso.

“Yo no vine a ser parte del sistema y parte del problema”, afirmó al referirse a las dificultades que encontró durante su gestión.

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