Fuga masiva de La Joyita: 12 funcionarios han sido desvinculados del Sistema Penitenciario; siguen 4 reos prófugos

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que la medida forma parte de una transformación orientada a fortalecer la seguridad y el control interno.

Provincia de Panamá./La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se refirió a la situación del sistema penitenciario tras la fuga masiva de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, ocurrida el pasado lunes 1 de junio de 2026, durante un proceso de rotación interna de los reclusos.

Montalvo informó que, como parte de las medidas adoptadas, 12 funcionarios fueron desvinculados tras los hechos ocurridos el 1 de junio, pero que en total han sido removidas 168 personas a la fecha dentro del sistema penitenciario.

“Los controles hay que establecerlos”, sostuvo la ministra, al referirse a las medidas implementadas para fortalecer el orden y la seguridad en los centros penitenciarios.

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Explicó que actualmente se han eliminado los llamados “paquitos” y quioscos donde los privados de libertad realizaban compras utilizando dinero en efectivo, al considerar que estos mecanismos propiciaban actividades económicas ilegales.

“Lo que está ocurriendo ahorita mismo en los centros penitenciarios no es otra cosa que el orden que desde un inicio se indicó que se iba a venir con esa transformación integral”, manifestó.

Montalvo enfatizó que el sistema penitenciario tiene bajo su custodia a personas privadas de libertad y que el orden debe ser una prioridad para garantizar su funcionamiento.

Sobre el caso de la fuga en La Joyita, la ministra indicó que, según conversaciones sostenidas con el director de la Policía Nacional, aún faltaban cuatro personas por ser aprehendidas.

Con información de María De Gracia.