Minsa anuncia recuperación de Minsa-Capsi y hospitales con una inversión global cercana a $1,950 millones

Para este año, las inversiones en ejecución del Minsa superan los $400 millones.

Panamá/Los Minsa-Capsi de Cartí, Río Sereno, Puerto Caimito, Cuipo, Río Rita y Santa Fe, junto con los hospitales Anita Moreno y de Metetí, forman parte de los proyectos que el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene en proceso de recuperación.

La cartera también incluye los hospitales Amador Guerrero y de Bugaba, que ya fueron recuperados y se encuentran operativos, además de un programa regional que ha permitido intervenir aproximadamente 200 puestos de salud.

El director nacional de Infraestructura de Salud del Minsa, Abdiel Escobar Tejedor, explicó que la inversión global prevista para hospitales, Minsa-Capsi y proyectos regionales se acerca a $1,950 millones. Esta cifra no corresponde únicamente a desembolsos de 2026, sino al costo acumulado de las obras hasta su culminación.

Para este año, las inversiones en ejecución superan los $400 millones. “Cuando todas estas obras se concluyan, estamos hablando de casi $1,950 millones”, expresó Escobar.

$47 millones para tres Minsa-Capsi

Al comenzar la actual administración, el Minsa identificó siete Minsa-CAPSI completamente abandonados. Seis ya cuentan con una ruta definida para su recuperación.

Entre ellos están los de Cartí, Río Sereno y Puerto Caimito, cuya adjudicación ya se realizó y permanece en periodo de impugnación. Una vez concluida esta etapa, el ministerio prevé elaborar los contratos y comenzar los trabajos entre finales de septiembre y octubre.

La inversión estimada para recuperar estas tres instalaciones asciende a $47 millones. Los procesos contractuales correspondientes a los Minsa-Capsi de Cuipo y Río Rita, en la provincia de Colón, también se encuentran avanzados y se espera que los trabajos comiencen próximamente.

En el caso de Santa Fe, el Minsa convocará una nueva licitación para intervenir las instalaciones, que permanecen completamente abandonadas.

“Cuando el ministro de Salud llegó, la principal instrucción que nos dio fue recuperar todas aquellas obras que estaban abandonadas, sobre todo los grandes hospitales, los Minsa-Capsi y ciertos centros de salud”, señaló Escobar.

Cobertura para comunidades

Los Minsa-Capsi están diseñados para prestar servicios de urgencias, laboratorio, farmacia, imagenología y consulta externa. Su oferta también incluye pediatría y parte de la atención ginecológica.

“Es un centro de atención primaria innovadora. Ahí se están dando todos los servicios que se dan en la atención primaria y también parte de ciertos servicios propios del segundo nivel”, explicó Escobar.

Las estimaciones del Minsa indican que los centros de Río Rita y Cuipo podrían beneficiar a más de 20,000 personas cada uno, mientras que el de Puerto Caimito atendería a una población superior a 25,000 habitantes.

Mientras tanto, avanzan los trabajos en los hospitales Anita Moreno y de Metetí. Este último registra aproximadamente un 75% de avance en las obras civiles y comenzó la etapa de equipamiento biomédico. La culminación del Hospital de Metetí está proyectada para mediados de 2027.

Intervención de 200 puestos de salud

La recuperación de infraestructuras también alcanza a centros y puestos de salud en distintas regiones del país.

Para este programa, el Minsa destina $7.8 millones, distribuidos entre las regiones de salud. Hasta el momento, las intervenciones han beneficiado aproximadamente a 200 puestos.

“Los directores y los planificadores escogen los centros de salud o los puestos de salud que se tienen que recuperar”, detalló Escobar.

El programa está dirigido especialmente a instalaciones ubicadas en comunidades apartadas que requieren rehabilitación para mantener la atención sanitaria.