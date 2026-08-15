Panamá pide una reforma profunda del SICA por problemas de representación y sostenibilidad financiera

El Gobierno propone revisar la distribución del personal, los mecanismos de toma de decisiones, el cumplimiento de las obligaciones financieras y el uso de los recursos.

Panamá/El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, planteó la necesidad de impulsar una modernización institucional profunda del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), al considerar que su funcionamiento actual requiere una representación más equilibrada de los Estados miembros, sostenibilidad financiera y una distribución proporcional del personal.

A través de un pronunciamiento divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá pidió abrir un proceso político e institucional de revisión mediante un diálogo entre los países miembros y la Secretaría General.

Aunque el documento no presenta cifras ni identifica casos concretos, señala que los datos disponibles evidencian la necesidad de revisar los criterios de representación, participación y distribución de los recursos humanos dentro del organismo regional.

Panamá considera particularmente importante revisar los criterios actuales de representación, participación y distribución del personal dentro de la institucionalidad del SICA, procurando que exista un equilibrio razonable entre los Estados miembros y que las estructuras respondan a criterios de mérito, capacidad, transparencia y proporcionalidad", se lee en el comunicado.

Panamá propone que la asignación del personal y las responsabilidades responda a criterios de mérito, capacidad, transparencia, proporcionalidad y necesidades institucionales.

Preocupación por las finanzas del organismo

El pronunciamiento también plantea inquietudes sobre la situación financiera del SICA y reclama mecanismos que garanticen que los Estados cumplan oportunamente sus obligaciones económicas.

Según la posición panameña, la falta de recursos suficientes puede limitar la capacidad del organismo para alcanzar sus objetivos de integración, estabilidad, desarrollo y cooperación regional.

Panamá considera que la revisión debe incluir:

El equilibrio de la representatividad institucional, garantizando una participación adecuada y proporcional de todos los miembros.

La distribución del personal y de las responsabilidades, bajo criterios objetivos de mérito, competencias y necesidades institucionales.

Los mecanismos de gobernanza y toma de decisiones, fortaleciendo la participación efectiva de todos los Estados.

La disciplina y sostenibilidad financiera, con reglas claras y mecanismos efectivos de cumplimiento.

La transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos.

La eficiencia de las estructuras institucionales, evitando duplicidades y procurando que cada recurso contribuya a resultados concretos.

La evaluación periódica del desempeño, para asegurar que el sistema responda a las prioridades reales de la región.

El Gobierno aclaró que su posición no constituye una crítica contra un Estado miembro ni contra los funcionarios del organismo y expresó su respaldo a los esfuerzos desarrollados por la Secretaría General.

“Las circunstancias actuales demandan algo más que ajustes administrativos: requieren una modernización institucional de fondo”, sostiene el comunicado.

Panamá aseguró que está dispuesto a participar activamente en el proceso y afirmó que su intención no es debilitar la integración centroamericana, sino construir un organismo “más fuerte, más equilibrado, más eficiente y más representativo”.

Pero ¿qué es el SICA?

El SICA es una organización regional creada para promover la integración, la paz, la democracia, el desarrollo y la cooperación entre sus Estados miembros: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Funciona mediante instituciones y acuerdos conjuntos para atender asuntos políticos, económicos, sociales, ambientales y de seguridad que afectan a la región. Los Estados miembros aportan dinero para financiar el funcionamiento del SICA y sus instituciones, de acuerdo con las cuotas y obligaciones financieras establecidas.