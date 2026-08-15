Canal de Panamá anuncia corte de agua este sábado por trabajos en la planta de Miraflores
La suspensión comenzará a las 10:00 p.m. y se extenderá durante aproximadamente ocho horas. El servicio se restablecerá gradualmente después del mantenimiento.
Panamá/El suministro de agua potable será suspendido temporalmente en 17 sectores de Panamá y Panamá Oeste desde las 10:00 p.m. de este sábado 15 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 16, debido a trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora de Miraflores.
Según el comunicado del Canal de Panamá, la interrupción afectará a:
- El Tucán
- Panamá Pacífico
- San Juan
- Arraiján
- Calle J
- Ancón
- Curundú
- Avenida Nacional
- San Miguel
- Calidonia
- Perejil
- La Exposición
- Balboa
- Amador
- El Chorrillo
- Santa Ana
- San Felipe
Mientras se desarrollan los trabajos, Gamboa, Paraíso, Clayton, Cárdenas y Albrook mantendrán el suministro mediante sus tanques de reserva. Sin embargo, se recomienda a los residentes utilizar el agua responsablemente y adoptar medidas de ahorro.
Una vez concluido el mantenimiento, el Canal coordinará con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) el restablecimiento gradual del servicio en las redes de distribución afectadas.