Canal de Panamá anuncia corte de agua este sábado por trabajos en la planta de Miraflores

La suspensión comenzará a las 10:00 p.m. y se extenderá durante aproximadamente ocho horas. El servicio se restablecerá gradualmente después del mantenimiento.

Panamá/El suministro de agua potable será suspendido temporalmente en 17 sectores de Panamá y Panamá Oeste desde las 10:00 p.m. de este sábado 15 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 16, debido a trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora de Miraflores.

Según el comunicado del Canal de Panamá, la interrupción afectará a:

El Tucán

Panamá Pacífico

San Juan

Arraiján

Calle J

Ancón

Curundú

Avenida Nacional

San Miguel

Calidonia

Perejil

La Exposición

Balboa

Amador

El Chorrillo

Santa Ana

San Felipe

Mientras se desarrollan los trabajos, Gamboa, Paraíso, Clayton, Cárdenas y Albrook mantendrán el suministro mediante sus tanques de reserva. Sin embargo, se recomienda a los residentes utilizar el agua responsablemente y adoptar medidas de ahorro.

Una vez concluido el mantenimiento, el Canal coordinará con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) el restablecimiento gradual del servicio en las redes de distribución afectadas.