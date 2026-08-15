Monseñor Ulloa cierra novena en Sevilla y destaca los vínculos históricos con la Iglesia panameña

El arzobispo de Panamá recordó que la diócesis de Santa María la Antigua del Darién, erigida en 1513, fue la primera de Tierra Firme en el continente americano.

Panamá/El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, cerró la novena en honor a la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y de su archidiócesis, con una reflexión sobre los vínculos históricos y religiosos que unen a la Iglesia española con la panameña.

Ulloa estuvo a cargo de la predicación vespertina durante los nueve días de celebraciones realizadas en la Catedral de Sevilla, como preparación para la solemnidad de la Asunción. Este año, los actos coincidieron con el 80 aniversario de la proclamación de la Virgen de los Reyes como patrona de la ciudad y la archidiócesis.

El arzobispo manifestó que vivir esta experiencia en la Catedral de Sevilla tenía para él “un significado que supera las palabras”.

Ulloa confesó que no se siente en Sevilla como un extranjero, dijo, sino como "un hijo que ha venido a dar gracias a la casa donde comenzaron a escribirse algunas de las primeras páginas de la historia de su familia en la fe".

Recuerda la primera diócesis de Tierra Firme

El religioso rindió homenaje a quienes salieron de Sevilla hace más de cinco siglos para evangelizar el continente americano. Reconoció que ese proceso tuvo “límites, contradicciones y sombras”, pero pidió valorar la entrega de quienes dejaron su tierra para extender la fe.

“Descendieron por el Guadalquivir, cruzaron el océano y llevaron hasta nuestras tierras el mayor tesoro que la Iglesia puede ofrecer: el Evangelio”, afirmó.

Ulloa recordó que el 9 de septiembre de 1513 fue erigida la diócesis de Santa María la Antigua del Darién, considerada la primera de Tierra Firme en el continente americano.

“Aquí, en Sevilla, un pueblo caminaba bajo la mirada de Nuestra Señora de los Reyes. Al otro lado del océano, una Iglesia comenzaba a invocar a Santa María la Antigua. Dos advocaciones distintas, pero una sola Madre. Dos Iglesias, pero una misma fe”, expresó durante la homilía, según la Archidiócesis de Sevilla.

El arzobispo agradeció que la Iglesia de Sevilla “no guardó para sí el tesoro recibido” y sostuvo que la misión evangelizadora no pertenece únicamente al pasado, sino que continúa en el presente.

Este sábado 15 de agosto, Ulloa también concelebró la misa de la Asunción junto al arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, después de la procesión de la Virgen de los Reyes, acompañada por miles de personas alrededor de la Catedral.