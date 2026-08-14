Panamá refuerza frontera con Colombia para neutralizar y controlar a las organizaciones criminales

Como parte de las operaciones, también se realizó un sobrevuelo por sectores selváticos donde, según información de las autoridades, operan grupos vinculados con delitos graves y actividades ilícitas transnacionales.

Panamá/Las autoridades panameñas mantienen reforzada la seguridad en la frontera con Colombia ante el posible desplazamiento de organizaciones criminales hacia territorio nacional, como parte de las acciones desarrolladas en la provincia de Darién.

Durante un recorrido por el puesto binacional de Alto Limón, zona limítrofe con Colombia, se constató la presencia reforzada de unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que mantienen labores de vigilancia y coordinación con la Policía colombiana.

Como parte de las operaciones también se realizó un sobrevuelo por sectores selváticos donde, según información de las autoridades, operan grupos vinculados con delitos graves y actividades ilícitas transnacionales.

Durante el recorrido aéreo fueron observadas áreas de selva devastadas en las riberas de algunos ríos, situación que las autoridades relacionan con posibles actividades de minería ilegal. También se identificaron varias plantaciones que se presume podrían ser de marihuana y estar vinculadas con estos grupos criminales.

”En la actualidad el denominado grupo terrorista “Clan del Golfo” ejerce injerencia criminal, por eso estamos apostados a lo largo de estos cordones fronterizos para neutralizar y controlar cualquier actividad delictiva de esta organización”, señaló Héctor de Sedas, subdirector del Senafront.

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En medio de la operación conjunta entre Panamá y Colombia, más de 700 unidades de las fuerzas especiales del Senafront han sido desplazadas hacia puntos considerados estratégicos, incluyendo puestos binacionales desde donde se desarrollan labores de vigilancia coordinada entre ambos países.

”Tenemos información de mochileros que están en este momento y se encuentran haciendo desplazamientos en el terreno, ni nuestra función acá es controlar y supervisar que estos funcionarios no vayan a cometer acciones delictivas, o que vayan a atentar contra algún funcionario de nuestras fuerzas, ya sea de Panamá o de Colombia”, indicó Miguel Vega, subteniente antinarcóticos de Colombia.

Las autoridades recordaron que la región fronteriza ha sido utilizada históricamente por organizaciones criminales. Según explicaron, hace más de tres décadas sectores de la selva del Darién, incluyendo Alto Limón, fueron empleados por el Frente 57 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos armados para el trasiego de drogas, armas y mercancía de contrabando.

Las acciones forman parte de la operación “Escudo de Acero” y de la cooperación bilateral entre Panamá y Colombia para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Las autoridades indicaron que los operativos se mantendrán en la provincia de Darién con el objetivo de reforzar el control territorial y evitar el ingreso o establecimiento de grupos criminales en territorio panameño.

Con información de Hellen Concepción