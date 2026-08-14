Senafront realiza patrullaje en las zonas donde opera el Clan del Golfo

Durante un recorrido por el puesto binacional de Alto Limón, zona limítrofe con Colombia, se constató la presencia reforzada de unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que mantienen labores de vigilancia y coordinación con la Policía colombiana.

Panamá refuerza frontera con Colombia

Las autoridades panameñas mantienen reforzada la seguridad en la frontera con Colombia ante el posible desplazamiento de organizaciones criminales hacia territorio nacional, como parte de las acciones desarrolladas en la provincia de Darién.

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