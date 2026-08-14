Autoridades investigan desaparición de taxista en el Corredor de los Pobres

El caso comenzó cuando la persona responsable de alquilar el taxi advirtió que el vehículo no había sido devuelto en el tiempo acordado. Ante la falta de información sobre el conductor, activó el sistema GPS y logró ubicar el automóvil en un punto conocido como el sector de La Química, en Tierra Prometida.