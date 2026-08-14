Autoridades investigan desaparición de taxista en el Corredor de los Pobres

El caso comenzó cuando la persona responsable de alquilar el taxi advirtió que el vehículo no había sido devuelto en el tiempo acordado. Ante la falta de información sobre el conductor, activó el sistema GPS y logró ubicar el automóvil en un punto conocido como el sector de La Química, en Tierra Prometida.

Taxi abandonado en el sector de Tierra Prometida

Las autoridades mantienen operativos y diligencias de búsqueda en el sector de Tierra Prometida, cerca del denominado Corredor de los Pobres, luego de que un taxi fuera encontrado abandonado y se reportara la desaparición de la persona que conducía el vehículo.

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