Ciudad de Panamá/Con la acreditación del pago de la segunda partida del décimo tercer mes a los trabajadores del sector privado, una importante suma de dinero circula en las calles y centros comerciales del país. Frente a este panorama, entidades como la Acodeco y la Policía Nacional compartieron una serie de recomendaciones esenciales para que los consumidores realicen compras seguras, manejen con prudencia sus ingresos y eviten ser víctimas de delitos o fraudes.