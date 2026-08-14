Autoridades buscan a conductor de taxi tras hallazgo de vehículo abandonado en Tierra Prometida

Tras la alerta, las autoridades se trasladaron al lugar e iniciaron labores de búsqueda, recopilación de información e investigación para determinar qué ocurrió con el conductor.

Ciudad de Panamá/Las autoridades mantienen operativos y diligencias de búsqueda en el sector de Tierra Prometida, cerca del denominado Corredor de los Pobres, luego de que un taxi fuera encontrado abandonado y se reportara la desaparición de la persona que conducía el vehículo.

El caso comenzó cuando la persona responsable de alquilar el taxi advirtió que el vehículo no había sido devuelto en el tiempo acordado. Ante la falta de información sobre el conductor, activó el sistema GPS y logró ubicar el automóvil en un punto conocido como el sector de La Química, en Tierra Prometida.

Tras la alerta, las autoridades se trasladaron al lugar e iniciaron labores de búsqueda, recopilación de información e investigación para determinar qué ocurrió con el conductor.

De manera extraoficial, se conoció que durante la noche habría sido visto en el sector un vehículo de color blanco, al que presuntamente habrían subido el conductor del taxi y otras dos personas. Sin embargo, esta versión forma parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento, las autoridades únicamente han confirmado el hallazgo del taxi abandonado. Además, familiares habrían presentado una denuncia por la desaparición del conductor.

Los investigadores continúan realizando diligencias en el área para ubicar al hombre y esclarecer las circunstancias en las que el vehículo terminó abandonado.

Con información de Meredith Serracín