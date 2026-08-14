Repintan corazones azules en memoria de víctimas de tragedia de tránsito en Pacora

El accidente ocurrió el 13 de agosto de 2009, cuando un camión volquete colisionó con un autobús de transporte colectivo, dejando un saldo de 24 personas fallecidas.

Personal de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y familiares de las víctimas del accidente ocurrido en Pacora en 2009 se reunieron para repintar 24 corazones azules en memoria de las personas que perdieron la vida en aquella tragedia.

El accidente ocurrió el 13 de agosto de 2009, cuando un camión volquete colisionó con un autobús de transporte colectivo, dejando un saldo de 24 personas fallecidas.

A 17 años de lo ocurrido, los familiares y funcionarios restauraron las marcas simbólicas colocadas sobre el pavimento, como una forma de mantener vivo el recuerdo de las víctimas y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Durante la jornada, Isaías Marcelino, director de Educación Vial y Defensa del Usuario de la ATTT, hizo un llamado a conductores y demás usuarios de las vías a adoptar comportamientos responsables para prevenir nuevos hechos lamentables.

“Exhortamos a toda la población a respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol. La seguridad vial es responsabilidad de todos, y con pequeñas acciones podemos prevenir tragedias como la que hoy recordamos”, expresó Marcelino.

La actividad también se convirtió en un espacio de memoria y reflexión para los familiares de las víctimas, quienes participaron en la restauración de los 24 corazones.

La ATTT reiteró el llamado a conductores y peatones a desplazarse con precaución y respetar las normas de seguridad vial, recordando que cada corazón azul pintado en la vía representa una de las vidas perdidas en el accidente ocurrido hace 17 años.