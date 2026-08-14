MIDA impulsa proyecto para multiplicar semillas y cultivos alimentarios en Guna Yala

Las comunidades recibieron favorablemente la iniciativa y se comprometieron a identificar y seleccionar los terrenos que serán utilizados para establecer las parcelas de multiplicación.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de su Regional de Colón y la Agencia de Guna Yala, impulsa un proyecto dirigido a fortalecer la producción de alimentos mediante la multiplicación de semillas y material vegetativo en comunidades de la comarca Guna Yala.

La iniciativa, denominada “Multiplicación de Semillas y Material Vegetativo de Rubros Alimentarios en Comunidades de la Comarca Guna Yala”, cuenta con el acompañamiento del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), por medio de sus regiones de Chepo, Darién, Colón y Guna Yala, así como de la Secretaría de Seguridad Alimentaria del Congreso General de la comarca.

Como parte de las primeras acciones, representantes de las instituciones realizaron un acercamiento con productores, productoras y autoridades locales de las comunidades de Naranjo Chico e Isberyala, en el sector de Cartí, para explicar los alcances del proyecto y los beneficios que se esperan generar.

Entre los rubros contemplados para la multiplicación se encuentran arroz, maíz, yuca, camote, otoe, ñame y plátano, incluyendo la variedad Curaré Enano.

Las comunidades recibieron favorablemente la iniciativa y se comprometieron a identificar y seleccionar los terrenos que serán utilizados para establecer las parcelas de multiplicación.

El proyecto no se limitará al sector de Cartí. A solicitud de las autoridades de la comarca, se prevé extenderlo hacia comunidades de otros corregimientos de Guna Yala.

El MIDA estará encargado de coordinar la asistencia técnica en las comunidades seleccionadas, mientras que el IDIAP apoyará con la provisión del material de siembra y el seguimiento de las parcelas.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan fortalecer la disponibilidad de material de siembra y contribuir a la producción local de alimentos en las comunidades de la comarca.