Chris Brown desata críticas tras simular escena sexual con una fan en vivo

El episodio ocurrió durante la gira que comparte con Usher y rápidamente generó críticas por el tono sexual de la puesta en escena.

Chris Brown volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales después de protagonizar una controvertida interacción con una asistente durante su concierto del 11 de agosto en el Rogers Stadium de Toronto.

Videos difundidos en plataformas sociales muestran que Chris Brown invitó a una mujer del público al escenario mientras interpretaba “Take You Down”. Durante la actuación, el cantante desarrolló una coreografía sugestiva con la asistente, incluyendo movimientos de contenido sexual simulado y gestos físicos que provocaron numerosas reacciones entre los usuarios.

La presentación de Toronto no constituye el primer episodio de este tipo durante la gira. El 1 de agosto, en el JMA Wireless Dome de Nueva York, Brown realizó una dinámica similar ante aproximadamente 35.000 espectadores. La invitada fue identificada posteriormente como Kareema Divine, bailarina, artista y creadora de contenido.

En aquella actuación, Divine participó en una elaborada secuencia escénica junto al cantante, que incluyó elementos de inmovilización teatral, contacto físico y una cama incorporada al montaje. Las imágenes también circularon ampliamente en internet y generaron opiniones divididas sobre los límites de estos espectáculos.

La presentación canadiense intensificó el debate. “Esta gira de Chris Brown y Usher se pone más atrevida en cada show... Le está jalando el cabello y dándole palmadas. Esta gira está descontrolada”, escribió un usuario en X. Otro comentó: “Creo que están confundiendo el escenario con un dormitorio”. Un tercero cuestionó: “Solo no entiendo cómo la pornografía suave de supuestos artistas de hip-hop se considera entretenimiento”.

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Divine reaccionó posteriormente a los cuestionamientos mediante TikTok. En una publicación escribió “A los haters y los rumores >>>”, utilizando además un audio que repetía “Puedo hacer lo que quiera”. Previamente había compartido otro video con la misma vestimenta utilizada durante el concierto acompañado por el mensaje “Nos lo pasamos genial, nena”.

Usher también ha generado comentarios durante la gira por sus interacciones con asistentes. El 25 de julio, durante un espectáculo en Nashville, el cantante bailó sin camisa junto a una fan identificada como Gabrielle Cheyenne. La reacción aparentemente poco entusiasta de la mujer fue registrada por asistentes y posteriormente se viralizó.

La controversia sobre los conciertos coincide con otro frente abierto para Brown fuera de los escenarios. El artista solicitó un nuevo juicio dentro de la demanda presentada por su exempleada doméstica Maria Avila, quien lo responsabilizó por las graves lesiones sufridas tras el ataque de un perro en una residencia del cantante en Los Ángeles.

El proceso terminó inicialmente con un fallo que concedió 12,9 millones de dólares a favor de Avila. Brown sostiene que el resultado pudo verse afectado porque el jurado conoció información sobre su condena por violencia doméstica contra Rihanna, ocurrida en 2009.

Antes del juicio, la defensa había solicitado excluir cualquier testimonio relacionado con aquel antecedente al argumentar que no guardaba relación con la demanda y podía generar prejuicios entre los integrantes del jurado. El juez rechazó la petición.

En los documentos judiciales, Brown destacó que la condena ocurrió hace 17 años, cuando tenía 20 años. El juez todavía debe resolver su solicitud de un nuevo juicio, mientras el cantante continúa con su agenda musical.

Así, la gira de Chris Brown y Usher permanece bajo atención por sus presentaciones y las reacciones que provocan en redes. El episodio de Toronto amplificó una discusión iniciada con anteriores conciertos y mantiene al intérprete nuevamente entre los nombres más comentados del espectáculo internacional.