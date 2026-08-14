De ‘Baby Shark’ al K-pop: Park Geon-Roung debuta como cantante una década después del fenómeno viral

El joven surcoreano, actualmente de 17 años, dará sus primeros pasos como cantante bajo el nombre artístico Baby Shark Boy y estrenará su sencillo digital “WAVE”.

Una década después de aparecer en uno de los videos más reproducidos de internet, Park Geon-roung, el recordado niño de “Baby Shark”, prepara su regreso ante las cámaras con una faceta diferente.

The Pinkfong Company, compañía responsable de la franquicia infantil, confirmó que la canción llegará el 20 de agosto. El lanzamiento será interpretado en coreano y contará con la colaboración de Joohoney, integrante de Monsta X, mientras Park también aparecerá acreditado como coautor de la letra.

Su historia con el fenómeno viral comenzó en 2016, cuando tenía siete años y participó en el videoclip “Pinkfong Baby Shark Dance”. Allí apareció junto a Elaine Kim Johnston, mientras Hope Segoine, cantante coreano-estadounidense que entonces tenía 10 años, puso su voz a la popular canción.

Aunque Park no interpretó vocalmente aquel tema, sus movimientos y expresiones frente a la cámara quedaron asociados para siempre con el éxito. “Baby Shark” terminó convirtiéndose en el video más visto en la historia de YouTube y supera actualmente los 17.200 millones de reproducciones, de acuerdo con The Korea Herald. En 2020 desplazó del primer puesto a “Despacito”, éxito mundial de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

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Ahora, Park pretende utilizar aquella experiencia como punto de partida para construir una identidad artística propia. “Siempre he estado agradecido de que la gente todavía recuerde un video en el que aparecí cuando era niño. Hace diez años bailaba junto a Baby Shark. Ahora quería compartir mi propia voz y una historia que yo mismo escribí”, declaró en un comunicado difundido por The Pinkfong Company.

El vínculo del joven con la franquicia tampoco desapareció durante estos años. En 2025 volvió a aparecer públicamente en una serie de videos cortos realizados alrededor del décimo aniversario de la canción, anticipando una nueva etapa relacionada con la música y el entretenimiento.

Su interés por el K-pop se ha desarrollado paralelamente. Según Forbes, Park ha compartido en redes sociales coreografías inspiradas en artistas y agrupaciones como PSY, ZICO, Dynamicduo, EXO, SEVENTEEN, NCT, RIIZE y Stray Kids. También participó con un amigo en el reto de baile de “Mamushi”, canción de Megan Thee Stallion y Yuki Chiba.

Para su estreno musical contará con un colaborador experimentado. Joohoney, rapero, cantante, compositor y productor, debutó con Monsta X en 2015 y acumula numerosos créditos creativos dentro de la discografía del grupo. Existe además una curiosa conexión con el pasado de Park: Monsta X participó en coreografías televisivas de “Baby Shark” durante el auge internacional del tema entre 2018 y 2019.

El regreso estará acompañado por “WAVE: A Boy’s Record”, un documental detrás de cámaras producido por The Pinkfong Company. La producción recorrerá la transformación de Park desde aquella grabación infantil hasta su nueva incursión musical y buscará presentar al público la historia personal detrás del rostro que millones conocieron siendo niño.

Sin embargo, la compañía aclaró a The Korea Herald que “WAVE” no representa un debut convencional como idol de K-pop. Por ahora, se trata de un proyecto específico y cualquier actividad posterior dependerá de la recepción del sencillo. Diez años después de bailar junto al tiburón más famoso de internet, Park Geon-roung intentará que el público descubra ahora su propia voz.