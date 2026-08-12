Rosalía lanza confesiones y una picante frase sobre las relaciones abiertas

La artista volvió a convertir uno de sus conciertos en un espectáculo que trasciende la música.

Durante su primera presentación del LUX Tour 2026 en Río de Janeiro, celebrada el lunes 10 de agosto, la artista catalana protagonizó uno de los momentos más comentados al conversar con la cantante brasileña Marina Sena sobre relaciones abiertas, romances y experiencias sentimentales.

El episodio ocurrió durante el ya popular confesionario de Rosalía, una sección incorporada a sus espectáculos en la que invitados comparten historias personales frente al público. Sena recordó que, cuando tenía 21 años, se enamoró de un hombre que inicialmente no correspondía a sus sentimientos. Cuando finalmente comenzaron una relación, él le planteó la posibilidad de mantener un vínculo abierto.

La cantante brasileña, reconocida por canciones como Ai que delícia o verão y Mande um sinal, aseguró que decidió aceptar la propuesta y terminó llevando aquella libertad sentimental mucho más lejos de lo esperado. Según relató, durante una etapa llegó a tener un novio diferente cada semana. La revelación provocó la reacción inmediata de Rosalía, quien resumió la situación con una frase que rápidamente se convirtió en protagonista del espectáculo: “Piden fuego y después no aguantan el calor”.

La conversación con Marina Sena fue uno de los instantes más distendidos de una presentación caracterizada por la cercanía de Rosalía con sus seguidores brasileños. La intérprete se dirigió al público en portugués, aunque por momentos mezcló expresiones con español, mientras desarrollaba una puesta en escena marcada por referencias espirituales, elementos teatrales, sonidos operísticos, música sacra y pop electrónico.

El público llegó a la Farmasi Arena de Río de Janeiro después de soportar varias horas de lluvia. Impermeables y filas bajo el agua antecedieron a un concierto en el que la estética de ángeles, novias y demonios reforzó el universo visual de la gira. Los asistentes acompañaron una noche en la que Rosalía combinó interpretación musical, humor y contacto directo con sus seguidores.

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La parada brasileña forma parte del tramo latinoamericano del LUX Tour 2026. Tras una segunda presentación programada en Río de Janeiro, la cantante continuará hacia México, donde tiene previstas ocho actuaciones. Posteriormente, viajará a San Juan, Puerto Rico, ciudad elegida para cerrar la gira el próximo 3 de septiembre.

El recorrido reciente de Rosalía por América Latina también ha estado acompañado por episodios fuera de los escenarios. En Chile ofreció cuatro conciertos en el Movistar Arena y fue vista recorriendo distintos lugares de Santiago, donde compartió fotografías y encuentros con seguidores. Más tarde llegó a Buenos Aires en medio de una controversia generada por una publicación relacionada con la victoria de España.

La artista había compartido un video de Mia Khalifa celebrando el triunfo español mientras sonaba La Perla y aparecía una referencia a “las Perlas”, interpretada como una alusión al conjunto argentino. Tras las críticas, Rosalía eliminó la publicación y pidió disculpas, aunque parte del público manifestó su inconformidad.

La gira también enfrentó contratiempos en Estados Unidos. A comienzos de junio, Rosalía canceló conciertos en Florida por una emergencia familiar, afectando fechas previstas en Miami y Orlando. Una semana después retomó sus actuaciones en Boston y posteriormente modificó otra presentación en Nueva York por cuestiones relacionadas con la disponibilidad del Madison Square Garden.

Entre polémicas, cambios de agenda y momentos virales, la llegada del LUX Tour a Brasil volvió a demostrar que cada presentación de Rosalía genera conversación más allá del repertorio. Esta vez, una confesión sentimental y una respuesta cargada de humor bastaron para convertir la noche carioca en uno de los episodios destacados de su recorrido latinoamericano.