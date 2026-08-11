Paulina Rubio le gana a su exesposo y se queda con la custodia de su hijo

La decisión establece que el adolescente continuará viviendo junto a la cantante en Miami.

Paulina Rubio consiguió una importante resolución judicial a su favor dentro de la disputa legal que mantiene con su exesposo, Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como ‘Colate’, por la residencia y custodia de Andrea Nicolás, el hijo de 15 años que tienen en común.

El fallo fue emitido por la jueza Marlene Fernández, de la Corte Familiar de Miami, después de evaluar el caso durante tres extensas audiencias celebradas en abril. Con esta determinación queda descartado, por ahora, que Andrea Nicolás se traslade a España para establecerse con su padre, alternativa que había cobrado fuerza durante los últimos meses del proceso.

Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, confirmó la resolución y explicó que el tribunal consideró conveniente mantener al adolescente en Florida junto a su madre, dentro del entorno residencial que ambos han compartido. La decisión representa un nuevo capítulo en un conflicto familiar que se ha prolongado durante años y que ha atravesado diferentes instancias judiciales.

Durante el procedimiento, marcado también por denuncias relacionadas con presunto maltrato familiar, Andrea Nicolás permaneció bajo supervisión de su guardiana, Amber Glasper. La profesional manifestó ante las autoridades judiciales que existía una dinámica especialmente conflictiva entre el adolescente y sus padres, mientras el tribunal analizaba las condiciones que garantizarían mejor su estabilidad.

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Tras conocerse la decisión, Nicolás Vallejo-Nágera recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje dedicado a su hijo después del tiempo que pasaron juntos. “Hoy se acaba un verano lleno de memorias; con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor... Te quiero, Nico”, escribió el empresario español, quien todavía podría recurrir a mecanismos legales para cuestionar la resolución.

La disputa entre la intérprete mexicana y ‘Colate’ se remonta a las consecuencias de su separación y divorcio, especialmente alrededor de las decisiones relacionadas con la crianza, custodia y lugar de residencia de su hijo. Entre 2015 y 2021 surgieron diferentes denuncias y señalamientos mientras ambos padres defendían posiciones distintas sobre si Andrea Nicolás debía permanecer en Estados Unidos o trasladarse a España.

El conflicto adquirió una nueva dimensión en mayo de 2025, cuando el adolescente manifestó su intención de vivir con su padre en territorio español. Dos meses después, una jueza otorgó temporalmente la custodia a Vallejo-Nágera, lo que permitió que Andrea Nicolás permaneciera durante aproximadamente dos meses en España y conviviera con integrantes de su familia paterna.

Sin embargo, el escenario cambió después de las audiencias realizadas en abril de 2026. Tras revisar los antecedentes y las circunstancias familiares, la Corte Familiar de Miami determinó que el adolescente debía continuar residiendo en Florida con Paulina Rubio, revirtiendo así la situación temporal que anteriormente había beneficiado a su padre.

La resolución supone un triunfo judicial para Paulina Rubio, aunque no necesariamente representa el cierre definitivo del enfrentamiento legal. Vallejo-Nágera podría continuar promoviendo acciones para modificar las condiciones establecidas y buscar nuevamente que su hijo resida con él en Madrid.

Mientras avanzan las posibles actuaciones judiciales, la determinación vigente mantiene a Andrea Nicolás en Miami junto a su madre. El caso continúa concentrando atención mediática por la trayectoria pública de sus padres y por una disputa de custodia que, después de varios años, permanece condicionada por futuras decisiones de los tribunales estadounidenses.