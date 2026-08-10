Christian Nodal sorprende a Pepe Aguilar en su cumpleaños con esta canción

La celebración reunió a los Aguilar en un restaurante y dejó varias escenas que despertaron interés entre los seguidores de la música regional mexicana.

Pepe Aguilar celebró sus 53 años rodeado de familiares, amigos y música, en una reunión donde las interpretaciones de sus hijos y de su yerno, Christian Nodal, terminaron convirtiéndose en protagonistas.

La comida de cumpleaños contó con detalles inspirados en Zacatecas, tierra estrechamente vinculada con la historia de la familia. El pastel, fue decorado con nopales y cactus, elementos característicos del paisaje desértico del estado y símbolos que reforzaron el ambiente mexicano elegido para acompañar una fecha especial para el intérprete.

Como era previsible en una familia cuya historia está profundamente ligada a los escenarios, la música ocupó un lugar central. Ángela Aguilar estuvo entre las primeras personas que tomaron el micrófono para homenajear a su padre. La cantante eligió “Contigo en la distancia”, clásico del repertorio romántico latinoamericano, y realizó su interpretación frente a la mesa donde se encontraba el festejado.

Después llegó el turno de Leonardo Aguilar, quien se inclinó por “El fuereño”, corrido relacionado con el legado artístico de su abuelo, Antonio Aguilar. El llamado Charro de México popularizó esa composición y también la interpretó en la película “La justicia del Gavilán Vengador”, por lo que la elección conectó la celebración con varias generaciones de una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano.

Pepe observó las presentaciones de sus hijos desde su lugar, siguiendo algunos momentos de las canciones y mostrando entusiasmo ante las dedicatorias. La escena recordó que la tradición musical de los Aguilar se extiende durante décadas, desde los primeros pasos profesionales de Antonio Aguilar hasta las carreras desarrolladas por Pepe, Ángela y Leonardo.

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Una de las actuaciones que más llamó la atención fue la de Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar. A diferencia de los hermanos, el cantante sonorense decidió permanecer sentado en su mesa para interpretar una canción significativa: “Adiós, amor”, el tema que marcó un punto decisivo en su trayectoria profesional y lo impulsó hacia la fama.

Mientras Nodal cantaba, Pepe Aguilar respondió desde la distancia con gestos de alegría y agradecimiento. La selección tenía un significado particular porque no se trataba de uno de los mayores éxitos comerciales del artista, sino de una composición ligada a sus primeros años y a sus recuerdos familiares.

Nodal ha explicado anteriormente el vínculo que mantiene con la canción: “Es una canción de los Dareyes de la Sierra que yo escuchaba desde los 11 años y le gustaba mucho a mi familia”. Esa conexión precedió a la versión que terminaría transformando su carrera cuando era adolescente.

En 2017, poco antes de alcanzar la mayoría de edad, Christian Nodal lanzó su propia versión de “Adiós amor”, modificando aspectos de la instrumentación, el tono y algunos elementos métricos. El lanzamiento obtuvo una respuesta y ayudó a consolidarlo como una de las nuevas figuras del regional mexicano.

Con el paso de los años, la canción se convirtió en uno de los títulos fundamentales de su catálogo y en su interpretación más reproducida en YouTube. Por eso, escogerla para el cumpleaños de Pepe Aguilar añadió una dimensión personal a la reunión familiar especial.

La celebración terminó uniendo distintas generaciones de artistas alrededor de canciones asociadas con sus historias. Ángela recurrió al romanticismo, Leonardo evocó el legado de Antonio Aguilar y Nodal eligió el éxito que cambió su vida, convirtiendo el cumpleaños número 53 de Pepe en una velada inolvidable marcada por la música y las dedicatorias familiares.