Karol G revela su tracklist, las 15 canciones de 'No me arrepiento de sentir tanto'

La cantante colombiana dio un nuevo paso hacia el lanzamiento de su esperado álbum NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO , al revelar oficialmente el listado de canciones que integrarán esta producción discográfica.

El proyecto, que estará disponible en las principales plataformas digitales a partir del 7 de agosto, marca el regreso de Karol G tras el fenómeno global alcanzado con Mañana Será Bonito y promete convertirse en uno de los estrenos musicales más importantes del año.

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió la portada del disco junto con el tracklist oficial, confirmando que el álbum estará compuesto por 15 canciones que combinarán nuevas propuestas sonoras con colaboraciones de reconocidos artistas internacionales. El anuncio despertó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes esperaban conocer los detalles de esta nueva etapa en la carrera de la estrella colombiana.

Entre los temas incluidos aparecen Te llevas To, Maybe, Bebiendo Lágrimas, Ahí, Final feliz, Still, Alguien que te amaba, MATADORA, For u My love, Si lo ven, BBY WOW, Con quién andará?, Eclipse, Después de ti y la canción que da nombre al proyecto, NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio fue la confirmación de varias colaboraciones internacionales. El sencillo Ahí contará con la participación de Drake, mientras que Still reunirá a Karol G con Bruno Mars, una combinación que ha despertado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas. El álbum también incluirá BBY WOW, junto a Judeline y Rusowsky, además de Después de ti, tema en el que participa Greg Gonzalez, vocalista de la banda Cigarettes After Sex.

La presencia de estos nombres refleja la proyección internacional que ha consolidado la cantante en los últimos años. Gracias a una carrera marcada por éxitos globales y giras multitudinarias, Karol G continúa ampliando su alcance dentro de la industria musical con alianzas que cruzan distintos géneros y mercados.

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En los días previos a este anuncio, la artista mantuvo la expectativa entre sus seguidores mediante publicaciones en redes sociales donde mostró imágenes, videos y pequeños adelantos relacionados con la nueva producción. Sin revelar demasiados detalles sobre el sonido del disco, cada publicación alimentó la conversación en torno a un lanzamiento que figura entre los más esperados de 2026.

El nuevo trabajo discográfico llega después del impacto obtenido con Mañana Será Bonito, álbum que consolidó a Karol G como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea y le permitió alcanzar importantes reconocimientos internacionales. Ahora, con NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO, la cantante busca abrir un nuevo capítulo artístico con canciones inéditas y una propuesta que combina colaboraciones de alto perfil con composiciones propias.

La revelación del listado oficial también permite anticipar la diversidad musical que caracterizará el proyecto. Desde baladas hasta temas de mayor energía, el repertorio sugiere un recorrido por distintas emociones y estilos, manteniendo la identidad que ha convertido a la colombiana en una de las artistas más escuchadas del panorama actual.

Con el lanzamiento programado para el 7 de agosto, los seguidores de Karol G ya conocen el contenido completo de una producción que reúne 15 canciones y destacados invitados internacionales. La expectativa ahora se centra en el estreno oficial del álbum, que llegará simultáneamente a las principales plataformas digitales y marcará el inicio de una nueva etapa para la artista, consolidando su presencia dentro de la música latina y reafirmando su posición como una de las intérpretes más exitosas e influyentes de la escena musical internacional.