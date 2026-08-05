Ariana Grande recibe el respaldo de su madre tras críticas sobre su cuerpo

En medio de la creciente atención mediática, la artista recibió un mensaje de respaldo por parte de su madre, Joan Grande, quien decidió expresar públicamente su apoyo a través de Instagram.

La cantante Ariana Grande volvió a ocupar el centro de la conversación en redes sociales después del estreno del videoclip de “Petal”, una producción que acompañó el lanzamiento de su más reciente álbum y que generó una ola de comentarios relacionados con su aspecto físico.

La publicación compartida por la intérprete incluyó varias imágenes tomadas durante la grabación del videoclip, donde lució diferentes vestuarios, desde un vestido con estampado de vaca hasta un estilismo cubierto de sangre falsa. La cantante acompañó las fotografías con el verso “petal in the pavement……”, una referencia directa a la canción que da nombre a su octavo trabajo discográfico, publicado el 31 de julio junto con el video oficial.

Entre los miles de comentarios apareció el de Joan Grande, de 69 años, quien respondió con un emotivo mensaje destinado a respaldar a su hija frente a las críticas que comenzaron a multiplicarse en internet. “Eres magnífica… ¡y este video es increíble!!”, escribió inicialmente. Luego añadió: “¡Lo amo y te amo a ti más!!!”, dejando claro su apoyo incondicional en un momento de fuerte exposición pública.

El videoclip fue ampliamente elogiado por seguidores y colaboradores cercanos. Muchos fanáticos lo describieron como una auténtica obra cinematográfica, mientras que figuras como el estilista Law Roach y el director Christian Breslauer reaccionaron con varios corazones rojos en la publicación, respaldando el trabajo creativo desarrollado para esta nueva etapa musical de la ganadora de tres premios Grammy.

Sin embargo, la conversación en plataformas digitales también estuvo marcada por numerosos comentarios sobre la apariencia física de la artista. La situación alcanzó tal nivel que su equipo emitió un comunicado oficial para anunciar que Ariana Grande reducirá significativamente su presencia pública una vez concluya la gira Eternal Sunshine, una decisión orientada a priorizar su bienestar después de meses de constante atención mediática.

El portavoz de la cantante explicó la determinación mediante un mensaje difundido a medios especializados. “Ariana tomará un paso atrás de la visibilidad después de completar la gira Eternal Sunshine”, señaló. Posteriormente agregó: “Espera terminar la gira con una nota alta, de forma saludable y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público interminable y constante”.

La gira finalizará el próximo 1 de septiembre tras una serie de diez presentaciones en el O2 Arena de Londres. Antes de ese cierre, la artista mantiene varios compromisos, incluido un concierto programado en Chicago, que forma parte de la recta final de este exitoso recorrido internacional.

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El comunicado también destacó el vínculo que mantiene con su público. “Esta gira ha sido una experiencia preciosa para ella. Ama a sus fans y ha disfrutado cada minuto de la gira”, indicó la declaración oficial, reforzando que la decisión responde únicamente a la necesidad de descansar tras un periodo de intensa actividad profesional.

Como parte de esta pausa, también quedó confirmada su salida del montaje londinense del musical Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, previsto para el verano de 2027 en el teatro Barbican. La producción, en la que compartiría escenario con Jonathan Bailey, continuará adelante con un nuevo elenco.

La productora Empire Street Productions respaldó públicamente la decisión de la actriz y cantante mediante otro comunicado. “Sabemos que esta no puede haber sido una decisión fácil, y la toma con nuestra total comprensión y apoyo”, expresó la compañía, que además confirmó que el espectáculo se estrenará según lo previsto y que el reparto definitivo será anunciado “a su debido tiempo”.

Aunque Ariana Grande no ha respondido directamente a las críticas recientes, sus declaraciones anteriores mantienen vigencia. En un video publicado en TikTok durante 2023 expresó: “Creo que deberíamos ser más gentles y menos cómodos al comentar los cuerpos de las personas, sin importar qué”, un mensaje que continúa siendo citado mientras la artista apuesta por proteger su bienestar y reducir temporalmente su exposición pública.