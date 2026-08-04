La Odisea: Samantha Morton revela su actual desempleo e infancia marcada por el trauma

La actriz británica enfrenta un profundo duelo tras perder a su padre y a su hermana en un corto periodo de tiempo, mientras también revela que lleva más de un año sin recibir nuevas propuestas laborales.

El estreno de La Odisea, la nueva superproducción dirigida por Christopher Nolan, ha consolidado a Samantha Morton como una de las intérpretes más elogiadas del reparto. Su interpretación de Circe ha recibido elogios de la crítica y del público, pero el reconocimiento profesional coincide con uno de los momentos más difíciles de su vida.

En una reciente entrevista, Morton confesó que el fallecimiento de su hermana, ocurrido el pasado 22 de abril, ha sido un golpe devastador del que aún intenta recuperarse. Sin revelar las causas de la muerte, explicó que el proceso continúa siendo especialmente complejo debido a los procedimientos oficiales que siguen abiertos. “Por desgracia, perdí a mi hermana el 22 de abril de este año”, expresó la actriz al recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida. A continuación añadió: “Sigo lidiando con los forenses y con el trauma”, dejando en evidencia que el duelo continúa muy presente.

La pérdida de su hermana se produjo apenas 18 meses después del fallecimiento de su padre, una situación que ha intensificado el impacto emocional que arrastra desde hace años. Morton reconoció que cada jornada supone un nuevo desafío para afrontar la ausencia de sus seres queridos y explicó cómo intenta encontrar fortaleza para seguir adelante. “Así que el pasado siempre me acompaña, y no digo que no vaya a estar bien la semana que viene, pero cada día, al despertarme, rezo y digo: 'Por favor, ayúdame'”, manifestó con total sinceridad.

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Más allá de las recientes tragedias familiares, la actriz recordó que los traumas han formado parte de su vida desde la infancia. Durante la conversación relató que pasó gran parte de sus primeros años cambiando constantemente de hogares de acogida y viviendo situaciones de extrema vulnerabilidad. “De pequeña iba de un lado a otro con familias de acogida, albergues para personas sin hogar, durmiendo junto a los contenedores de basura detrás del supermercado Co-op, porque era demasiado peligroso volver al orfanato debido a los abusos”, recordó Morton, describiendo un pasado marcado por la violencia y la precariedad.

Aunque su participación en La Odisea ha sido considerada una de las grandes sorpresas de la película, la actriz aseguró que ese reconocimiento no ha tenido un impacto inmediato en su carrera. En una entrevista concedida al pódcast Happy Sad Confused, reveló que desde que terminó el rodaje no ha recibido ninguna propuesta profesional. “Llevo más de un año sin trabajar”, afirmó, sorprendiendo a muchos seguidores de la industria cinematográfica.

Morton explicó que el prestigio alcanzado gracias a su interpretación no garantiza estabilidad laboral dentro del cine. Según indicó, factores como la edad y los cambios en la industria influyen cada vez más en la contratación de actores. “Tengo agentes muy buenos y un representante, pero al final del día, tengo 49 años. Creo que soy una buena actriz, pero hay otros buenos actores ahí fuera. ¿Sabes a lo que me refiero? La política de la industria ha cambiado muchísimo”, señaló.

La actriz también insistió en que el reconocimiento crítico rara vez asegura nuevos proyectos. “No he trabajado desde que terminé La Odisea”, reiteró, antes de compartir una reflexión sobre la importancia de mantener la esperanza. “Supongo que si sigues adelante y haces buen trabajo, y la gente adecuada lo ve, quizá puedas seguir trabajando”, comentó.

Pese a las dificultades personales y profesionales, Samantha Morton mantiene la confianza en el futuro. Al recordar la emoción que sintió cuando Christopher Nolan la eligió para formar parte de La Odisea, reconoció que la oportunidad representó un momento decisivo en su carrera. Finalmente, dejó un mensaje de perseverancia que resume su filosofía de vida: “Si eres honesto y tienes dignidad y compasión, el éxito llegará”, aunque recordó que “Hay que atesorarlos, porque son pocos y distantes entre sí”.