'El exorcista': hallan presunto criadero de perros en la casa de la actriz Linda Blair

El operativo estuvo relacionado con reportes sobre una presunta instalación destinada al alojamiento de más de un centenar de perros, aunque hasta el momento no se han presentado cargos ni se ha informado sobre el retiro de animales del lugar.

Linda Blair, reconocida mundialmente por interpretar a Regan MacNeil en la película El Exorcista, se encuentra en el centro de una investigación administrativa después de que autoridades del condado de Los Ángeles realizaran una inspección en una propiedad vinculada a la actriz.

La diligencia se llevó a cabo el 31 de julio y fue ejecutada de manera conjunta por el Departamento de Cuidado y Control Animal del Condado de Los Ángeles (DACC) y el Departamento de Planificación Regional. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el procedimiento se realizó mediante una orden de inspección con el objetivo de verificar el estado de las instalaciones y el cumplimiento de la normativa vigente.

En el comunicado oficial, las agencias explicaron que la revisión buscaba inspeccionar “esta propiedad por recintos y estructuras asociadas con una operación tipo kennel que, según los reportes, alberga a más de 100 perros”. Asimismo, señalaron que los permisos correspondientes a la instalación habrían expirado en 2023 y que los intentos previos de establecer contacto con la propietaria no obtuvieron respuesta.

Las autoridades también indicaron que “La orden nos permite acceder legalmente a la propiedad y verificar el cumplimiento de los códigos del condado”, precisando que durante el operativo se evaluaron aspectos relacionados con el bienestar animal, las condiciones de seguridad y el estado general de los perros que permanecían en el inmueble.

Hasta ahora, la investigación continúa abierta y el Departamento de Cuidado y Control Animal informó que no divulgará nuevos detalles mientras el proceso siga en desarrollo. Según reportes difundidos por medios estadounidenses, Linda Blair estuvo presente durante la inspección, colaboró con los funcionarios y ninguno de los perros fue retirado de la propiedad.

El caso ha despertado un amplio interés debido al historial de la actriz en el rescate y protección de animales. Desde hace más de dos décadas, Blair dedica gran parte de su tiempo a esta labor a través de la Linda Blair WorldHeart Foundation, organización sin fines de lucro creada en 2003 con el propósito de rehabilitar y encontrar hogares para animales abandonados, maltratados o en situación de vulnerabilidad.

Te puede interesar: Paulina Rubio enfrenta polémica por presunta deuda con un diseñador

Te puede interesar: Marc Cucurella y Carlos Alcaraz sorprenden con un radical cambio de imagen

A lo largo de los años, la protagonista del clásico de terror ha manifestado en distintas entrevistas que el rescate animal representa una de las causas más importantes de su vida, motivo por el cual el operativo generó numerosas reacciones entre sus seguidores y organizaciones dedicadas al bienestar de mascotas.

Horas después de la inspección, la actriz utilizó sus redes sociales para ofrecer su versión de los hechos y transmitir tranquilidad a quienes seguían de cerca la situación. En un mensaje publicado en Instagram aseguró que tanto ella como los animales se encontraban en buen estado “después de nuestra visita sorpresa con 40 grados de calor”.

En la misma publicación explicó que, desde su perspectiva, el asunto responde únicamente a cuestiones administrativas. “Resulta que solo tenemos que hacer algunos trámites y algunos diagramas”, escribió, al tiempo que recordó que desde hace algún tiempo trabaja en un proyecto para trasladar las instalaciones y ampliar la capacidad de su fundación.

Blair también compartió sus planes a futuro al señalar: “Como todos saben, estoy buscando mudarme para poder hacer más trabajo educativo y ayudar a más animales”. Posteriormente añadió: “Prefiero seguir adelante. Y siempre digo que una buena carta de contacto a la antigua siempre funciona”, en referencia a la forma en que se desarrolló la inspección.

En un video difundido junto a su mensaje, la actriz reiteró: “Quería comunicarme con ustedes para decirles que estoy bien, los animales están bien y solo tenemos algunos documentos que resolver; de eso se trataba todo esto”. Finalmente, renovó su llamado al apoyo del rescate animal con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Manténganse a salvo, salven vidas y apoyen el rescate de animales, porque todos estamos luchando por salvar vidas”.