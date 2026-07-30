Demi Moore reaparece y su aspecto físico vuelve a generar debate en redes sociales

Las reacciones se suman a las que ya habían surgido semanas antes durante su participación en el Festival South by Southwest (SXSW) , celebrado en Austin. En aquella ocasión, Moore apareció con un vestido negro de corte ajustado y escote pronunciado, una elección que volvió a generar comentarios sobre su complexión.

La actriz Demi Moore volvió a captar la atención del público tras participar en el videoclip de “Animal”, el nuevo sencillo del grupo femenino Katseye.

Aunque la colaboración reunió a una de las estrellas más reconocidas de Hollywood con una de las agrupaciones emergentes del pop internacional, gran parte de la conversación en redes sociales se centró en la apariencia física de la intérprete, cuya delgadez despertó nuevamente preocupación entre algunos seguidores.

En la producción audiovisual, Moore interpreta a una poderosa figura del mundo de la moda inspirada en un personaje de autoridad, desde donde evalúa atuendos y ofrece recomendaciones de estilo a las integrantes de Katseye. La propuesta combina una estética fashionista con una narrativa en la que el grupo presenta su música frente a un grupo de ejecutivos ficticios llamados Boyseye, hasta que la intervención del personaje de la actriz modifica el rumbo de la historia.

El videoclip también marca un nuevo paso en la evolución artística de Katseye. “Animal” fue compuesta con la participación de Ed Sheeran y producida por Omer Fedi y Blake Slatkin, reconocidos por sus colaboraciones con distintos artistas del panorama pop internacional. El tema integrará el EP Wild, previsto para el 14 de agosto, y llega después del lanzamiento de “Pinky Up”, el primer sencillo publicado por la agrupación durante la pausa temporal de Manon Bannerman.

En la cuenta regresiva organizada por el grupo antes del estreno oficial del video, la integrante Daniela habló sobre la nueva dirección creativa del proyecto y aseguró: “Realmente estamos dando un paso adelante y probando cosas nuevas, y se está viendo muy bien”.

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Sin embargo, el lanzamiento también reactivó las conversaciones sobre la apariencia física de Demi Moore. En varias escenas del videoclip, la actriz de 63 años luce prendas que dejan al descubierto sus piernas y parte de su figura, imágenes que fueron ampliamente comentadas por usuarios que señalaron su evidente pérdida de peso.

Las reacciones se suman a las que ya habían surgido semanas antes durante su participación en el Festival South by Southwest (SXSW), celebrado en Austin. En aquella ocasión, Moore apareció con un vestido negro de corte ajustado y escote pronunciado, una elección que volvió a generar comentarios sobre su complexión.

Poco después, diversos reportes señalaron que su presencia en otra ceremonia de premiación alimentó especulaciones en redes sociales sobre un supuesto uso de Ozempic u otros medicamentos empleados para la pérdida de peso. No obstante, esas versiones nunca fueron confirmadas por la actriz ni por su entorno.

El debate se produce en medio de una conversación más amplia dentro de la industria del entretenimiento acerca de los estándares de belleza y la presión por mantener determinadas medidas físicas. Según fuentes citadas por Page Six, algunos especialistas sostienen que el uso de microdosis de medicamentos como los agonistas del receptor GLP-1 se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente entre figuras del espectáculo.

Uno de los testimonios recopilados por ese medio señala: “Hay un estigma ahora en tener cualquier tipo de peso”, mientras que un dermatólogo consultado aseguró que sus pacientes “llevan mucho tiempo microdosificando GLP-1”.

La nutricionista especializada en celebridades Jess Baker también describió algunos cambios físicos que, desde una perspectiva clínica, pueden representar señales de alerta. Según explicó: “He notado signos visibles de desgaste muscular en varios famosos donde antes no existían: sienes hundidas, clavículas marcadas, omóplatos prominentes. Estos cambios pueden indicar malnutrición, lo que significa que el cuerpo no recibe lo suficiente para funcionar”.

Otro estilista consultado por el mismo medio resumió la presión existente en Hollywood con la frase: “Una actriz ve que otra adelgaza, y entonces otra adelgaza aún más”. Además, añadió: “No puedes decirles a estas actrices que están demasiado delgadas” y explicó que la respuesta habitual suele ser: “Solo dirán: ¡pero [tal actriz] es más pequeña que yo!”.

Mientras continúan esas discusiones, Demi Moore sigue consolidando su presencia en el cine. En 2024 protagonizó La sustancia, película que le valió una nominación al Óscar a Mejor Actriz, reconocimiento que finalmente obtuvo Mikey Madison por su interpretación en Anora. Su reciente participación junto a Katseye vuelve a situarla en el centro de la conversación pública, tanto por su carrera artística como por el debate generado alrededor de su imagen.