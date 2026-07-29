Disney prepara el regreso de Macaulay Culkin en una nueva película de Mi pobre angelito

El actor podría volver a interpretar a Kevin McCallister , el personaje que lo convirtió en una de las mayores estrellas infantiles de Hollywood.

Diversos reportes indican que Disney trabaja para concretar el esperado regreso del actor a la exitosa franquicia Mi pobre angelito (Home Alone), una de las sagas navideñas más populares del cine y que, más de tres décadas después de su estreno, continúa conquistando nuevas generaciones a través de las plataformas de streaming.

La posibilidad de una nueva entrega tomó fuerza luego de que el periodista Matt Belloni revelara en su pódcast The Town que Culkin fue visto recientemente en los estudios de Disney. Ese encuentro habría alimentado las especulaciones sobre negociaciones entre ambas partes para desarrollar un nuevo largometraje que devuelva a Kevin McCallister al centro de la historia.

Según Belloni, el estudio está decidido a recuperar al protagonista original y estaría realizando importantes esfuerzos para convencer al actor de aceptar el proyecto. Incluso señaló que la compañía contempla ofrecerle nuevas oportunidades profesionales como parte de las conversaciones. Durante el programa afirmó: “Disney está salivando” ante la posibilidad de revivir la franquicia con Culkin y aseguró que el estudio estaría “cortejándolo como nunca antes”.

El periodista también adelantó que la propuesta creativa ya existe y que ha recibido comentarios positivos dentro de la industria. Sobre esa iniciativa explicó: “Tienen una buena idea. He hablado con personas que han escuchado la idea y es una muy buena idea para un reboot de Mi pobre angelito con Macaulay Culkin”.

El interés por producir una nueva película responde al extraordinario legado de las dos primeras entregas, estrenadas en 1990 y 1992. Ambas continúan figurando entre los títulos más vistos durante la temporada navideña y mantienen una fuerte presencia en los catálogos digitales, consolidándose como referentes del cine familiar y una apuesta comercial de gran valor para Disney.

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Uno de los aspectos que más entusiasmo genera es que la posible historia partiría de una idea compartida por el propio Macaulay Culkin durante las actividades conmemorativas por el aniversario número 35 de la película original. En esa ocasión, el actor imaginó una evolución natural de Kevin McCallister, ya convertido en adulto y enfrentando desafíos completamente diferentes a los de su infancia.

La propuesta invierte el concepto que hizo famosa a la franquicia. En lugar de un niño defendiendo su hogar de unos ladrones, el protagonista sería ahora un padre con dificultades para conectar con su hijo, quien terminaría reproduciendo la historia desde una perspectiva totalmente distinta.

Al describir ese planteamiento, Culkin comentó: “Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un hijo y todo eso. Estoy trabajando muy duro y realmente no le estoy prestando suficiente atención, y el niño empieza a molestarse conmigo, y entonces me quedo fuera [de la casa]”.

El actor continuó desarrollando esa idea con una escena que recuerda el espíritu de las películas originales, aunque desde un enfoque completamente renovado. Según explicó: “Mi hijo no me deja entrar… y él es quien está poniendo las trampas para mí”.

De concretarse, la producción no solo recuperaría el humor físico que caracterizó a Mi pobre angelito, sino que también incorporaría una dimensión más emocional al explorar la relación entre padre e hijo y las consecuencias del paso del tiempo sobre un personaje que marcó la infancia de millones de espectadores.

Durante años, Culkin evitó volver a interpretar a Kevin McCallister. Tras el éxito mundial de las dos primeras películas decidió alejarse de la actuación y no participó en las siguientes entregas de la franquicia, protagonizadas por otros actores. Sin embargo, con el paso del tiempo su vínculo con el personaje comenzó a transformarse.

En los últimos años, el actor ha retomado la imagen de Kevin en campañas publicitarias, eventos especiales y celebraciones relacionadas con el aniversario de la película. Esa mayor cercanía con el personaje también ha abierto la puerta a un posible regreso cinematográfico, siempre que exista una historia sólida que justifique el reencuentro.

Aunque Disney aún no ha confirmado oficialmente el desarrollo del proyecto, el creciente interés por recuperar a Macaulay Culkin alimenta las expectativas de los seguidores de la franquicia, quienes esperan volver a ver a Kevin McCallister en una nueva aventura capaz de conectar la nostalgia de los clásicos con una historia adaptada a una nueva generación.