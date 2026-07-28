Orlando Bloom y su novia Luisa Laemmel disfrutan su romance en Italia

El actor y su pareja continúan dando señales de la cercanía que mantienen durante su primer verano juntos.

El actor británico Orlando Bloom, de 49 años, y la modelo suiza, de 28, fueron fotografiados el domingo 26 de julio mientras disfrutaban de una jornada en la playa de Alpemare, ubicada en Forte dei Marmi, Italia.

La pareja aprovechó el día soleado para nadar y relajarse. Bloom apareció con un bañador negro, mientras Laemmel eligió un bikini del mismo color, gafas de sol y el cabello recogido. Las imágenes mostraron a ambos compartiendo momentos de complicidad dentro del agua y demostrando afecto.

En una de las escenas, Laemmel rodeó con un brazo al intérprete mientras permanecían en el mar. En otra, colocó juguetonamente una mano sobre su cabeza, en un gesto que parecía anticipar una inmersión. Bloom también fue captado bajo las duchas de la playa después de salir del agua.

El viaje por Italia llega poco después de otra aparición conjunta. En junio, Bloom y Laemmel fueron vistos al llegar a Milán y llamaron la atención por sus estilismos coordinados. El actor llevaba ropa en tonos marrones, mientras la modelo optó por un conjunto blanco.

Te puede interesar: Karol Wilson brilla en Operación Triunfo USA y obtiene la inmunidad semanal

Te puede interesar: Chef con estrellas Michelin enfrenta proceso judicial por servir hormigas en un postre

Los primeros indicios públicos de la relación aparecieron en febrero, cuando ambos fueron vistos saliendo del Levi's Stadium después del Super Bowl. Laemmel caminaba junto al actor mientras abandonaban la zona VIP, una escena que despertó interés sobre la naturaleza de su vínculo.

Un mes después, la pareja habría viajado a Suiza, país natal de Laemmel. Page Six informó entonces que ambos llevaban varios meses saliendo discretamente. Una fuente citada por el medio llegó a describirlos como una “auténtica familia”, al señalar que Bloom había llevado consigo al viaje al caniche miniatura de la modelo, Biggie Smalls.

Laemmel ha construido una carrera internacional en la industria de la moda. Nacida en Zúrich, comenzó como adolescente en Elite Model Look y posteriormente desarrolló trabajos en París, Londres y Milán. Actualmente vive en Nueva York y ha colaborado con firmas como Maybelline, YSL Beauty y Calvin Klein. También ha aparecido en publicaciones como Cosmopolitan y L'Officiel.

Su formación académica se extiende más allá del modelaje. Según SMCP, obtuvo con honores una licenciatura en Psicología en Inglaterra. En su perfil de Models.com figuran además intereses relacionados con la salud mental, la ciencia y la filosofía.

Bloom y Laemmel no han explicado cómo se conocieron. La modelo cuenta con alrededor de 17.000 seguidores en Instagram, mientras que el actor ha interactuado con algunas de sus publicaciones desde mayo de 2024. Estos registros en redes sociales no permiten establecer con precisión cuándo comenzó su relación.

El romance representa la primera relación pública de Bloom desde su separación de Katy Perry, con quien comparte a su hija Daisy Dove, de cinco años. La pareja mantuvo una relación intermitente durante casi una década antes de confirmar su ruptura en 2025.

A pesar de tomar caminos separados, Bloom ha insistido en que mantiene una relación afectuosa con la cantante y que ambos priorizan el bienestar de su hija. En una entrevista concedida al programa Today en septiembre de 2025, expresó: “Estoy muy bien. Estoy muy agradecido. Tenemos una hija preciosa”, y posteriormente añadió sobre Perry: “Y estamos muy bien. Vamos a estar muy bien”. Finalmente, resumió sus sentimientos con una frase: “Solo hay amor”.

Mientras Bloom y Laemmel continúan disfrutando de su escapada europea, sus apariciones públicas siguen alimentando el interés alrededor de un romance que, hasta ahora, ambos han mantenido principalmente lejos de las declaraciones oficiales.