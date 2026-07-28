Comando Sur y CSS realizan jornada de endoscopias y colonoscopias en el Hospital de David

David, Chiriquí/La Caja de Seguro Social (CSS), en conjunto con médicos especialistas del Comando Sur de Estados Unidos, desarrolla una jornada extraordinaria de endoscopias y colonoscopias en el Hospital Dr. Rafael Hernández L., en David, Chiriquí, con la que se espera beneficiar a unos 100 pacientes.

La iniciativa, que comenzó el pasado 24 de julio y se extenderá hasta el 4 de agosto, atiende a pacientes provenientes de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, como parte de una estrategia para disminuir los tiempos de espera en estos procedimientos médicos.

La jefa del Servicio de Gastroenterología del hospital, la doctora Johana Guerra, explicó que esta coordinación busca reducir la mora en la atención y ofrecer una atención integral y de calidad a los asegurados y pacientes que requieren estos estudios, fundamentales para la detección y prevención del cáncer.

Por su parte, el doctor Luis Vélez, gastroenterólogo del Comando Sur de Estados Unidos, indicó que el equipo médico está colaborando para aliviar la carga de pacientes que mantiene el centro hospitalario.

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"Estamos colaborando con la carga de pacientes y haciendo lo posible para ayudar a disminuir la lista de espera. Estamos realizando de 10 a 12 procedimientos por día, entre endoscopias y colonoscopias, a pacientes hospitalizados y ambulatorios", señaló el especialista.

El director médico del Hospital Dr. Rafael Hernández L., doctor Reinel Camargo, destacó que la cooperación con el Comando Sur fortalece la capacidad de respuesta del centro hospitalario y contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de la población que requiere estos exámenes especializados.

La CSS indicó que este tipo de jornadas extraordinarias forman parte de las acciones para agilizar la atención de pacientes que esperan procedimientos diagnósticos esenciales para la detección temprana de enfermedades gastrointestinales, incluido el cáncer colorrectal.