Paciente de 68 años supera aneurisma de aorta tras innovadora cirugía en hospital de David

La intervención permitió reparar el aneurisma mediante una técnica endovascular, utilizando un dispositivo diseñado específicamente para tratar enfermedades del arco aórtico, evitando una cirugía abierta y favoreciendo una recuperación más rápida del paciente.

David, Chiriquí/Un paciente de 68 años con diagnóstico de aneurisma de aorta torácica fue sometido con éxito a la colocación de la primera endoprótesis ramificada en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, en David, Chiriquí, un procedimiento que representa un nuevo avance en la atención de enfermedades cardiovasculares de alta complejidad en el país.

La intervención permitió reparar el aneurisma mediante una técnica endovascular, utilizando un dispositivo diseñado específicamente para tratar enfermedades del arco aórtico, evitando una cirugía abierta y favoreciendo una recuperación más rápida del paciente.

La cirujana vascular periférica Flora Ibarra explicó que este procedimiento representa un importante paso para ampliar la capacidad resolutiva del centro hospitalario.

"Con este procedimiento endovascular se reparó el aneurisma sacular torácico, una alternativa que eleva el grado de complejidad de los casos que se pueden abordar en este centro hospitalario. Podemos atender a más pacientes y manejar patologías más complejas, evitando los traslados a otras instalaciones de salud de mayor complejidad", indicó.

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La especialista detalló que la endoprótesis ramificada proporciona un mejor sellado de la zona afectada y evita la realización de una toracotomía media, una cirugía de gran impacto que requiere abrir el esternón para acceder al centro del tórax.

Además, este tipo de intervención reduce el riesgo de sangrado, disminuye el tiempo de anestesia y las posibles complicaciones posoperatorias, como hemorragias e infecciones.

Tras la operación, el paciente permaneció bajo observación médica y recibió el alta hospitalaria apenas 48 horas después. Actualmente evoluciona de forma satisfactoria, ya que el procedimiento solo requirió una pequeña incisión en la pierna izquierda.

Carlos De Gracia, quien fue sometido a la cirugía, relató que el diagnóstico le generó gran preocupación debido al riesgo que implicaba la enfermedad.

"En cualquier momento podía explotar y hasta ahí llegar. Ahora, con esta cirugía, me siento tan bien que ni siquiera quedé con dolor; la cirugía fue muy exitosa", manifestó.

El paciente también agradeció al equipo médico, a su familia y a Dios por el apoyo recibido durante todo el proceso de atención.

Con este procedimiento, el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández incorpora una técnica de alta complejidad que permitirá ofrecer tratamientos especializados para enfermedades del arco aórtico, reduciendo la necesidad de trasladar pacientes a hospitales de mayor nivel de complejidad.