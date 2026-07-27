La jefa del FMI visita Argentina en muestra de apoyo a Milei

En mayo, el Fondo dio luz verde al desembolso de un tramo de 1,000 millones, en el marco de ese acuerdo y de sus revisiones periódicas. Y el FMI celebró a comienzos de julio la intención de reformar el Banco Central.

Buenos Aires, Argentina/La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, inicia este lunes una visita a Argentina, su principal deudor, en una muestra más del respaldo que el organismo con sede en Washington profesa al rumbo económico que lidera el presidente ultraliberal Javier Milei.

Su reunión con Milei está pautada el lunes a las 17:00 GMT. También tiene previsto encuentros con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y con representantes del mundo empresarial y del universitario, según una fuente del FMI.

Georgieva debe viajar a Vaca Muerta, un enorme yacimiento de petróleo y gas de esquisto, considerado pilar de la autonomía energética y de las exportaciones argentinas, en la provincia de Neuquén, unos 1,200 km al sur de Buenos Aires.

La visita a la segunda reserva de gas no convencional y cuarta de petróleo de esquisto del mundo se concretaría el martes.

Caputo celebró "la excelente relación y el diálogo constructivo de (nuestro) gobierno con el organismo, en el marco del programa económico en curso, que es un éxito", al anunciar en julio la visita.

Julie Kozack, directora de Comunicación del Fondo, habló por su parte de que era un "momento oportuno" para realizar balances sobre el programa actual que impulsa el FMI en Argentina.

Economía de contrastes

La visita de Georgieva se produce en momentos de contrastes en la economía argentina, que hace dos años y medio y de la mano de Milei transita un periodo de máxima austeridad.

Con una inflación contenida, que pasó de ser de tres dígitos a 33,5% anual en junio, el ajuste supuso amplios recortes del gasto público.

Asimismo, el crecimiento es débil aún (+0,2% en términos interanuales) y el consumo interno anémico. El FMI prevé para Argentina un crecimiento del 3,5% en 2026 y del 4% en 2027.

Según un reciente informe del Banco Central, los impagos de los hogares argentinos con los bancos se han triplicado en un año, hasta alcanzar el 12,8%, su nivel más alto en 20 años.

Con la mira en este contexto, pequeños partidos de la izquierda radical han convocado a una concentración el lunes por la tarde para dar la "malvenida" a Georgieva.

Banco Central en la mira

Argentina firmó en 2025 un acuerdo crediticio de facilidad ampliada por 20.000 millones de dólares a cuatro años con el FMI.

En mayo, el Fondo dio luz verde al desembolso de un tramo de 1,000 millones, en el marco de ese acuerdo y de sus revisiones periódicas. Y el FMI celebró a comienzos de julio la intención de reformar el Banco Central.

En la antesala de la visita de Georgieva, Milei detalló su proyecto de reforma. Los cambios propuestos a la carta orgánica del Banco Central, que próximamente pasarán a discusión parlamentaria, establecerán que su misión fundamental "vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda", escribió Milei en una columna en el diario Clarín.

La prohibición de la financiación del Estado y un blindaje a las autoridades del Banco Central, con la implementación de un mecanismo que dificulte remociones, forman parte del proyecto.

Luego de su paso por Argentina, Georgieva viajará al vecino Uruguay, donde tiene previsto reunirse con el presidente Yamandú Orsi el jueves, informó el gobierno uruguayo.