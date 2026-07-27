Caso Rita Wald: Emilio Garzola Ruiz permanece bajo indagatoria por la desaparición de la dirigente estudiantil

Fuentes del Ministerio Público explicaron que el expediente se tramita bajo el sistema inquisitivo, por lo que no se haría una audiencia de legalización de la aprehensión.

Ciudad de Panamá, Panamá/Emilio Garzola Ruiz, que llegó a Panamá tras ser detenido por Interpol en Nicaragua y deportado por su presunta vinculación con la desaparición forzada de la estudiante y dirigente estudiantil Rita Irene Wald Jaramillo, permanece bajo indagatoria dentro del proceso que adelanta el Ministerio Público, según confirmaron fuentes de esa institución.

Las fuentes explicaron que el expediente se tramita bajo el sistema inquisitivo, por lo que no se haría una audiencia de legalización de aprehensión, contrario a lo que había manifestado previamente una autoridad gubernamental.

De acuerdo con la información obtenida, Garzola Ruiz continúa siendo objeto de diligencias investigativas como parte del proceso judicial, mientras el Ministerio Público mantiene abierta la investigación.

El caso Rita Wald ha permanecido bajo la atención de las autoridades por la relevancia de los hechos investigados y las personas presuntamente vinculadas. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado sobre nuevas actuaciones procesales ni ha precisado cuándo concluirá la etapa de indagatoria.

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Garzola llegó al país en calidad de deportado, luego de ser ubicado en Managua, Nicaragua, el pasado 30 de julio de 2025. Sobre él pesaba una Notificación Roja de Interpol Panamá emitida el 7 de julio de este año.

La joven, estudiante del colegio José Remón Cantera, era una reconocida dirigente estudiantil que lideró protestas contra la dictadura militar y los Tratados Torrijos-Carter. Fue vista por última vez el 27 de marzo de 1977 en el sector de Obarrio.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan información adicional sobre el avance de este proceso.

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